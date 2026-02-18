पंजाब: रात में घर में घुसकर युवक को गोलियों से भूना, दो साल पहले हुई थी लव मैरिज

Punjab News: पंजाब के संगरूर से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आ रही है, यहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक नौजवान को गोली मार दी. दो हमलावरों ने तड़के 2 बजे के करीब दीवार फांदकर घर में घुसकर नौजवान पर गोलियां चलाईं. गोलियां लगने से नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से भाग गए.

मृतक की पहचान 29 साल के गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​बब्बू के रूप में हुई है, जो कि लहलकलां गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि उसकी दो साल पहले लव मैरिज हुई थी. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और रिश्तेदार सदमे में हैं. इस घटना ने परिवार और इलाके के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है.

किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी- परिवार

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​बब्बू की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था. उन्होंने कहा कि उसका पहले कोई लड़ाई या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. परिवार का कहना है कि उन्हें हमले के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.

पुलिस मामले की जांच कर रही

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने और घटना के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने नौजवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है.

