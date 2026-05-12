Ropar Murder Case: पंजाब के रोपड़ के नूरपुर बेदी में बीती रात एक चौंकाने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक नौजवान की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शाहपुर के रहने वाले हरजोत सिंह सिद्धू ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली. मृतक की पहचान शाहपुर बेला के रहने वाले हरम सिंह के रूप में हुई है.

वायरल वीडियो में हरजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि हरम सिंह ने 13 मई 2019 को उसके भाई सुखविंदर सिंह का कत्ल कर दिया था. इस मामले में हरम सिंह करीब चार साल जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था. हरजोत का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद हरम सिंह उसे लगातार धमकियां दे रहा था.

वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

हरजोत ने वीडियो में कहा कि हरम सिंह का अहंकार बढ़ गया था और वह अक्सर बच्चों के सामने पिस्तौल तानकर उसे केस वापस लेने के लिए दबाव डालता रहता था. हरजोत के अनुसार, घटना वाली रात हरम सिंह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ नूरपुर बेदी में उससे मिला और फिर उसे दोबारा धमकियां देने लगा.

कुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा

उसने दावा किया कि डर और दबाव से परेशान होकर उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया. उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो भी किया वह सचेत और सोच समझकर किया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी फॉरेंसिक जांच कारवाई जा रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन