हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: नूरपुर बेदी गोलीकांड में बड़ा खुलासा, 'भाई के कत्ल का बदला लिया…' वीडियो में युवक ने कबूला मर्डर

Punjab: नूरपुर बेदी गोलीकांड में बड़ा खुलासा, 'भाई के कत्ल का बदला लिया…' वीडियो में युवक ने कबूला मर्डर

Punjab Crime News: पंजाब के नूरपुर बेदी में हरम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हरजोत सिंह सिद्धू ने वायरल वीडियो जारी कर पुराने विवाद में हत्या की जिम्मेदारी ली.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

Ropar Murder Case: पंजाब के रोपड़ के नूरपुर बेदी में बीती रात एक चौंकाने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक नौजवान की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शाहपुर के रहने वाले हरजोत सिंह सिद्धू ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली. मृतक की पहचान शाहपुर बेला के रहने वाले हरम सिंह के रूप में हुई है.

वायरल वीडियो में हरजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि हरम सिंह ने 13 मई 2019 को उसके भाई सुखविंदर सिंह का कत्ल कर दिया था. इस मामले में हरम सिंह करीब चार साल जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था. हरजोत का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद हरम सिंह उसे लगातार धमकियां दे रहा था.

वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

हरजोत ने वीडियो में कहा कि हरम सिंह का अहंकार बढ़ गया था और वह अक्सर बच्चों के सामने पिस्तौल तानकर उसे केस वापस लेने के लिए दबाव डालता रहता था. हरजोत के अनुसार, घटना वाली रात हरम सिंह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ नूरपुर बेदी में उससे मिला और फिर उसे दोबारा धमकियां देने लगा.

कुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा

उसने दावा किया कि डर और दबाव से परेशान होकर उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया. उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो भी किया वह सचेत और सोच समझकर किया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी फॉरेंसिक जांच कारवाई जा रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन

Published at : 12 May 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Punjab Crime News PUNJAB NEWS Ropar Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab: नूरपुर बेदी गोलीकांड में बड़ा खुलासा, 'भाई के कत्ल का बदला लिया…' वीडियो में युवक ने कबूला मर्डर
नूरपुर बेदी गोलीकांड में बड़ा खुलासा, 'भाई के कत्ल का बदला लिया…' वीडियो में युवक ने कबूला मर्डर
पंजाब
Punjab: लुधियाना में रिटायर्ड फौजी ने बेटे को सड़कों पर दौड़ाकर मारी गोली... बाद में खुद भी निगला ज़हर
लुधियाना में रिटायर्ड फौजी ने बेटे को सड़कों पर दौड़ाकर मारी गोली... बाद में खुद भी निगला ज़हर
पंजाब
Punjab News: मनीला में फरीदकोट की महिला की गोली मारकर हत्या, फाइनेंस कलेक्शन के दौरान हुआ हमला
मनीला में फरीदकोट की महिला की गोली मारकर हत्या, फाइनेंस कलेक्शन के दौरान हुआ हमला
पंजाब
Punjab: फरीदकोट में दर्दनाक मामला! शादी के एक साल बाद पत्नी की मौत के बाद पति पर सबूत मिटाने का आरोप
फरीदकोट में दर्दनाक मामला! शादी के एक साल बाद पत्नी की मौत के बाद पति पर सबूत मिटाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अम्मा की पार्टी में फूट! AIADMK के 30 MLA विजय के सपोर्ट में...', फ्लोर टेस्ट से पहले फिर मचा तमिलनाडु में सियासी बवाल
'अम्मा की पार्टी में फूट! AIADMK के 30 MLA विजय के सपोर्ट में...', फ्लोर टेस्ट से पहले मचा बवाल
राजस्थान
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
क्रिकेट
GT vs SRH: हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?
हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget