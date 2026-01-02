Punjab: 1000 खर्च कर खरीदा लॉटरी का टिकट, शख्स ने जीते 2500000 रुपए, अब छिपा ली अपनी पहचान

Punjab News: पंजाब के रोपर जिले में नए साल की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ हुई है. शहर की अशोक लॉटरी की दुकान से खरीदी गई एक गोल्डन लॉटरी ने 25 लाख रुपये (लगभग $2.5 मिलियन) का पहला पुरस्कार जीता है. यह लॉटरी नए साल के बंपर ड्रा के हिस्से के रूप में निकाली गई थी, जिसकी टिकट की कीमत ₹1,000 थी. अशोक लॉटरी टीम ने बताया कि पुरस्कार ड्रा की अंतिम टिकटों में से एक पर निकाला गया.

विजेता ने कैमरे पर आने से किया इनकार

इस घोषणा ने पूरे इलाके में खुशी की लहर फैला दी और लॉटरी खरीदने वाले ग्राहक बहुत उत्साहित थे. दुकान प्रबंधन के मुताबिक, विजेता ने निजी कारणों से कैमरे पर आने से इनकार कर दिया. हालांकि, जीत से संबंधित सभी वैध दस्तावेज और प्रमाण पत्र पूरी तरह से उपलब्ध हैं. विजेता अपने परिवार के साथ इस खास मौके का जश्न मना रहा है. उनके परिवार का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है. परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ रही है.

शहरवासियों को नव साल की शुभकामनाएं

अशोक लॉटरी टीम ने शहर के निवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि उनकी दुकान ने पिछले साल भी एक बड़ा पुरस्कार जीता था. टीम ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्राहकों को भविष्य में भी ऐसे बड़े और आकर्षक पुरस्कार मिलते रहेंगे.

टीम ने ईश्वर का धन्यवाद किया और सभी ग्राहकों के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और तरक्की की कामना की. उन्होंने यह भी कहा कि अशोक लॉटरीज़ रोपर जिले में एक भरोसेमंद और अग्रणी सरकारी लॉटरी आउटलेट बना हुआ है.

