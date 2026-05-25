एक झटके में उजड़ गई खुशियां! नहर में गिरे एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चों की डूबने से मौत

Punjab Children Drowned in Canal: पंजाब के राजपुरा के पास मंडोली पुल से करीब एक किलोमीटर आगे एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाला हादसा सामने आया है, जहां सुबह करीब 9:30 बजे एक ही परिवार के पांच सदस्य नहर में गिर गए. इस हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए पति-पत्नी (माता-पिता) को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनके तीन मासूम बच्चे नहर के तेज बहाव में डूब गए.

घटना की सूचना मिलते ही राजीव गोताखोर के नेतृत्व में 8-9 सदस्यीय गोताखोरों की टीम (जिसमें इस्लामु, ओम प्रकाश चौहान, साबिर, संदीप, शाम यादव और भीमा शामिल थे) तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका. बाद में तीनों बच्चों के शव नहर से बरामद किए गए.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि परिवार किसी काम से जा रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से सभी लोग नहर में गिर गए. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू किया, जिससे दो लोगों की जान बच गई.

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रेस्क्यू टीम ने महज 25 से 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शवों को नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मृतकों की पहचान एकम (7), राधा (12) और मुस्कान (14) के रूप में हुई है. यह परिवार मोहाली जिला के नजदीक गांव मौजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना पर थाना गंडाखेड़ी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही उन्होंने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल भेज दिया है.

मृतकों के परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने बिना किसी लालच के तुरंत मदद करने के लिए गोताखोर राजीव और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

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