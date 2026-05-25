हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: एक झटके में उजड़ गई खुशियां! नहर में गिरे एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चों की डूबने से मौत

Punjab: एक झटके में उजड़ गई खुशियां! नहर में गिरे एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चों की डूबने से मौत

Rajpura Canal Accident: पंजाब के राजपुरा के पास नहर में एक ही परिवार के पांच लोग गिर गए, जिसमें माता-पिता को बचा लिया गया, लेकिन तीन मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab Children Drowned in Canal: पंजाब के राजपुरा के पास मंडोली पुल से करीब एक किलोमीटर आगे एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाला हादसा सामने आया है, जहां सुबह करीब 9:30 बजे एक ही परिवार के पांच सदस्य नहर में गिर गए. इस हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए पति-पत्नी (माता-पिता) को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनके तीन मासूम बच्चे नहर के तेज बहाव में डूब गए.

घटना की सूचना मिलते ही राजीव गोताखोर के नेतृत्व में 8-9 सदस्यीय गोताखोरों की टीम (जिसमें इस्लामु, ओम प्रकाश चौहान, साबिर, संदीप, शाम यादव और भीमा शामिल थे) तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका. बाद में तीनों बच्चों के शव नहर से बरामद किए गए.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि परिवार किसी काम से जा रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से सभी लोग नहर में गिर गए. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू किया, जिससे दो लोगों की जान बच गई.

Summer Vacation: पंजाब में छुट्टियों पर बड़ी अपडेट! कब होगा समर वेकेशन का ऐलान? जानिए तारीख

रेस्क्यू टीम ने महज 25 से 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शवों को नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मृतकों की पहचान एकम (7), राधा (12) और मुस्कान (14) के रूप में हुई है. यह परिवार मोहाली जिला के नजदीक गांव मौजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना पर थाना गंडाखेड़ी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही उन्होंने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल भेज दिया है.

मृतकों के परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने बिना किसी लालच के तुरंत मदद करने के लिए गोताखोर राजीव और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

Punjab: अमृतसर के गुरुद्वारा में बड़ा हादसा! लंगर हॉल की छत से गिरी लोहे की प्लेटें, 2 महिलाओं की मौत, 5 घायल

Published at : 25 May 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Rajpura Canal Accident Children Drowned In Canal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Chandigarh: कपड़े सुखाते वक्त फिसला पैर, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी नाबालिग... CCTV में कैद हुआ हादसा
कपड़े सुखाते वक्त फिसला पैर, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी नाबालिग... CCTV में कैद हुआ हादसा
पंजाब
Punjab: एक झटके में उजड़ गई खुशियां! नहर में गिरे एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चों की डूबने से मौत
एक झटके में उजड़ गई खुशियां! नहर में गिरे एक ही परिवार के 5 लोग, 3 बच्चों की डूबने से मौत
पंजाब
Weather Live Updates: नौतपा आज से, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश, IMD का अलर्ट
नौतपा आज से, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश, IMD का अलर्ट
पंजाब
Punjab News: पंजाब में तेज रफ्तार का कहर! बेकाबू टिप्पर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत
पंजाब में तेज रफ्तार का कहर! बेकाबू टिप्पर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत
Advertisement

वीडियोज

US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Weather Live Updates: नौतपा आज से, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश, IMD का अलर्ट
नौतपा आज से, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश, IMD का अलर्ट
विश्व
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
बिजनेस
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
जनरल नॉलेज
Police Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget