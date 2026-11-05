पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने 4 नवंबर 2026 की देर रात PCS मेन्स 2026 के रिजल्ट जारी किए. इन नतीजों ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकट खड़ा कर दिया है. परिणाम आते ही अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए, जिसके बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मामले की CBI जांच की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर 'पेपर लीक माफिया' को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.

तो क्या PCS रिजल्ट में गड़बड़ क्या है और क्यों मचा है बवाल?

PPCS पर छात्रों ने आरोप क्या लगाए?

अभ्यर्थियों ने परिणाम का विश्लेषण करके जो दावे किए हैं, वे एक साथ मिलकर चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं. PPSC ने 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया था. लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसमें आमतौर पर विज्ञापित पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.

1. एक ही कमरे से 40% से अधिक का चयन

अभ्यर्थियों के मुताबिक, चार परीक्षा केंद्रों के अलग-अलग कमरों से 10 से 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. खासतौर से:

केंद्र 7, कमरा 8: 24 में से 11 अभ्यर्थी (45.8%) शॉर्टलिस्ट हुए.

केंद्र 11, कमरा 14: 24 में से 10 अभ्यर्थी (41.7%) शॉर्टलिस्ट हुए.

केंद्र 4, कमरा 19: 24 में से 10 अभ्यर्थी (41.7%) शॉर्टलिस्ट हुए.

अभ्यर्थियों का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही कमरे से चयन को महज इत्तिफाक नहीं कहा जा सकता.

2. एक ही केंद्र से 24.21% चयन

परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र 8 से कुल चयनित अभ्यर्थियों का 24.21% हिस्सा आया है. इसके विपरीत, केंद्र 1 के कमरों 1 से 7 में चयन दर सिर्फ 2.89% रही, जबकि उसी केंद्र के कमरों 8 से 18 में यह दर 13.77% तक पहुंच गई. केंद्रों के बीच चयन दरों में यह भारी अंतर चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है.

3. लगातार रोल नंबरों का समूह

सबसे चौंकाने वाला आरोप लगातार रोल नंबरों को लेकर है. अभ्यर्थियों के शेयर किए दस्तावेज के मुताबिक, 751 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में 26 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें लगातार रोल नंबर हैं. इनमें कुल 86 अभ्यर्थी शामिल हैं:

22 समूह ऐसे हैं जिनमें तीन-तीन लगातार रोल नंबर हैं, जो कुल 66 अभ्यर्थियों को कवर करते हैं.

दो समूहों में चार-चार लगातार रोल नंबर हैं, जो 8 अभ्यर्थियों को दर्शाते हैं.

दो अन्य समूहों में छह-छह लगातार रोल नंबर हैं, जो 12 अभ्यर्थियों को कवर करते हैं.

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया कि क्या यह पूरी व्यवस्था रोल नंबर जारी करते समय ही की गई थी. क्या कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों को जानबूझकर लगातार रोल नंबर दिए गए थे.

4. अनुपस्थित अभ्यर्थियों के रोल नंबर

अभ्यर्थियों का एक और गंभीर आरोप यह है कि परिणाम में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी शामिल हैं जो परीक्षा में अनुपस्थित थे. यह दावा चयन प्रक्रिया की पूरी विश्वसनीयता को ही चुनौती देता है.

5. मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी

अभ्यर्थियों ने आंसरशीट के मूल्यांकन में नियमों और पारदर्शिता को दरकिनार किए जाने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, जिससे चयन पर संदेह पैदा होता है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और CBI जांच की मांग

इस मामले ने तेजी से राजनीतिक रंग ले लिया है. सुनील जाखड़ ने कहा, 'PCS परीक्षा को हाईजैक कर लिया गया है' और मांग की कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए. उन्होंने इसकी तुलना NEET पेपर लीक कांड से करते हुए कहा कि पहले नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब PCS परीक्षा को कथित अनियमितताओं के जरिए हाईजैक कर लिया गया.

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आप सरकार पर 'पेपर लीक माफिया' को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार 'पेपर लीक माफिया' चला रही है और उसे संरक्षण दे रही है. भंडारी ने पांच कारणों का हवाला देते हुए CBI जांच की मांग की:

ऐसे उम्मीदवारों का चयन जिनके रोल नंबर परीक्षा के लिए पंजीकृत ही नहीं थे.

चयनित उम्मीदवारों में से 24-25 प्रतिशत एक ही परीक्षा केंद्र से आए.

इंटरव्यू के लिए तीन गुना उम्मीदवारों को बुलाने की मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

यह परीक्षा केंद्र आम आदमी पार्टी के एक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है.

परिणाम दो साल से अधिक समय तक घोषित नहीं किए गए और पिछली परीक्षा 2020 में हुई थी.

PPSC का पक्ष क्या है?

इन गंभीर आरोपों के बीच PPSC की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं दी है. आयोग ने सिर्फ यह कहा है कि 331 पदों के लिए 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. अभ्यर्थियों और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए PPSC का रुख अहम होगा, क्योंकि फिलहाल सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

अभ्यर्थियों का अगला कदम क्या होगा?

अभ्यर्थी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और CBI को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्र जांच की मांग की है. वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी भी कर रहे हैं. कुछ अभ्यर्थी चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में इकट्ठा भी हो रहे हैं.

यह मामला क्यों मायने रखता है?

यह विवाद पंजाब की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. यह सीधे तौर पर राज्य सरकार के इस दावे को चुनौती देता है कि उसने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है. पिछली परीक्षा 2020 में हुई थी और उसका परिणाम दो साल से ज्यादा समय तक घोषित नहीं किया गया, जिससे पहले से ही प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे.

अब नतीजों में कथित विसंगतियों ने इस आग को और हवा दे दी है. अगर अदालत या CBI इस मामले में दखल देती है, तो इसका असर सिर्फ इस एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब में होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी पड़ेगा.