हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान

Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान

Punjab Politics: कांग्रेस से लोकसभा सांसद अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग ने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तकरार को लेकर प्रतिक्रिया दी.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 04 Feb 2026 02:37 PM (IST)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद परिसर में बहस हुई. दरअसल, बुधवार 4 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार पर विरोध कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे, तो रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'देखो, एक धोखेबाज यहीं से गुजर रहा है. इनका चेहरा देखो.' इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, 'नमस्ते भाई, मेरे धोखेबाज दोस्त. चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे.' इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल से हाथ मिलाने से मना करते हुए कहा- 'देश के दुश्मन.'

अब इस पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि बिट्टू की क्या बात करना. बिट्टू, बीजेपी के रहम-ओ-करम पर मंत्री हैं. राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया. तीन बार का एमपी बनाया. जरा बिट्टू से पूछिए कि उन्हें पगड़ी बांधने के लिए प्रेरित किसने किया. वो पहले पहले पगड़ी नहीं बांधते थे. वो खुद कहते हैं. 

राहुल गांधी संग विवाद पर क्या बोले रवनीत सिंह बिट्टू?

उधर, इस पूरे मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा राहुल गांधी को लगता है कि वह सबसे बड़े देशभक्त हैं, कि उनके पिता ने खुद को कुर्बान कर दिया. कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने पंजाब में आग लगा दी थी. हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारे, गोल्डन टेंपल पर गोलियां चलाई गईं. उन्होंने हजारों सिखों, पंजाबियों को निशाना बनाया और उन्हें मार डाला. अगर राजीव गांधी को 'शहीद' कहा जाता है, तो हमें शहीद-ए-आजम सरदार बेअंत सिंह को भी कहना चाहिए.

बिट्टू ने कहा कि मैं भी उसी परिवार से आता हूं, यह मेरा दर्द है. एक शहीद का पोता तब तक ठीक था जब तक मैं उनके साथ था. अब जब मैं बीजेपी में हूं, तो वह मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वह खुद को क्या समझते हैं? उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कि वह कोई बादशाह हो. वह खुद को इस देश, इस दुनिया का मालिक समझते हैं. मैं शायद गांधी परिवार से न हूं, लेकिन मेरे सिर पर पगड़ी है. इसलिए, जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने की पेशकश की, तो मैंने कहा 'आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो' जो रोज सेना और देश के खिलाफ बोलते हैं. गांधी परिवार सिखों का हत्यारा है, मैं उस परिवार के बेटे से हाथ नहीं मिलाऊंगा.'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 04 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Ravneet Singh Bittu Amarinder Singh Raja Warring Rahul Gandhi Punjab News Punjab Politics CONGRESS
