Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
Punjab Politics: कांग्रेस से लोकसभा सांसद अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग ने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तकरार को लेकर प्रतिक्रिया दी.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद परिसर में बहस हुई. दरअसल, बुधवार 4 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार पर विरोध कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे, तो रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'देखो, एक धोखेबाज यहीं से गुजर रहा है. इनका चेहरा देखो.' इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, 'नमस्ते भाई, मेरे धोखेबाज दोस्त. चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे.' इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल से हाथ मिलाने से मना करते हुए कहा- 'देश के दुश्मन.'
अब इस पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि बिट्टू की क्या बात करना. बिट्टू, बीजेपी के रहम-ओ-करम पर मंत्री हैं. राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया. तीन बार का एमपी बनाया. जरा बिट्टू से पूछिए कि उन्हें पगड़ी बांधने के लिए प्रेरित किसने किया. वो पहले पहले पगड़ी नहीं बांधते थे. वो खुद कहते हैं.
राहुल गांधी संग विवाद पर क्या बोले रवनीत सिंह बिट्टू?
उधर, इस पूरे मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा राहुल गांधी को लगता है कि वह सबसे बड़े देशभक्त हैं, कि उनके पिता ने खुद को कुर्बान कर दिया. कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने पंजाब में आग लगा दी थी. हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारे, गोल्डन टेंपल पर गोलियां चलाई गईं. उन्होंने हजारों सिखों, पंजाबियों को निशाना बनाया और उन्हें मार डाला. अगर राजीव गांधी को 'शहीद' कहा जाता है, तो हमें शहीद-ए-आजम सरदार बेअंत सिंह को भी कहना चाहिए.
बिट्टू ने कहा कि मैं भी उसी परिवार से आता हूं, यह मेरा दर्द है. एक शहीद का पोता तब तक ठीक था जब तक मैं उनके साथ था. अब जब मैं बीजेपी में हूं, तो वह मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वह खुद को क्या समझते हैं? उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कि वह कोई बादशाह हो. वह खुद को इस देश, इस दुनिया का मालिक समझते हैं. मैं शायद गांधी परिवार से न हूं, लेकिन मेरे सिर पर पगड़ी है. इसलिए, जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने की पेशकश की, तो मैंने कहा 'आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो' जो रोज सेना और देश के खिलाफ बोलते हैं. गांधी परिवार सिखों का हत्यारा है, मैं उस परिवार के बेटे से हाथ नहीं मिलाऊंगा.'
