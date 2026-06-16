पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल को लेकर मंथन तेज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के सांसद एक-एक कर केंद्रीय पर्यवेक्षकों को अपना फीडबैक दिया. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अमर सिंह, राजिंदर कौर, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पर्यवेक्षकों के सामने अपनी राय रखी है.

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कई सांसदों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार राजा वडिंग के कामकाज को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं. नेताओं का कहना था कि यदि पार्टी को आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है तो संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे.

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बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी सुझाव दिया कि पंजाब में पार्टी संगठन की कमान किसी दलित चेहरे को सौंपी जानी चाहिए. सूत्रों के मुताबिक, संगठन की समीक्षा प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. इसी क्रम में बुधवार को पंजाब के सभी 29 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को भी फीडबैक देने के लिए बुलाया गया है.

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यह बैठक पंजाब राज्य की पर्यवेक्षक मीनाक्षी नटराजन, अजय माकन, भजन जाटव ले रहे हैं. बैठक में सभी सांसद, सभी विधायक, पंजाब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर शामिल हो रहे हैं. इस बैठक में सभी से एक एक कर राय ली जा रही है.