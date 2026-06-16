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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें

Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें

Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है. सूत्रों की मानें तो एक बैठक में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया राजा वडिंग के खिलाफ सांसदों ने शिकायतों की फेहरिस्त पेश की है.

Reported By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 16 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल को लेकर मंथन तेज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के सांसद एक-एक कर केंद्रीय पर्यवेक्षकों को अपना फीडबैक दिया. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अमर सिंह, राजिंदर कौर, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पर्यवेक्षकों के सामने अपनी राय रखी है.

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कई सांसदों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार राजा वडिंग के कामकाज को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं. नेताओं का कहना था कि यदि पार्टी को आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है तो संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे.

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बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी सुझाव दिया कि पंजाब में पार्टी संगठन की कमान किसी दलित चेहरे को सौंपी जानी चाहिए. सूत्रों के मुताबिक, संगठन की समीक्षा प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. इसी क्रम में बुधवार को पंजाब के सभी 29 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को भी फीडबैक देने के लिए बुलाया गया है.

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यह बैठक पंजाब राज्य की पर्यवेक्षक मीनाक्षी नटराजन, अजय माकन, भजन जाटव ले रहे हैं.  बैठक में सभी सांसद, सभी विधायक, पंजाब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर शामिल हो रहे हैं. इस बैठक में सभी से एक एक कर राय ली जा रही है. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Punjab Politics BJP Congress Punjab News Punjab Election 2027
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