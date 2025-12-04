Punjab News: पंजाब में हथियार रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में हथियारों की बढ़ती संस्कृति और शादी-ब्याह जैसे समारोहों में गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए पंजाब पुलिस ने लगभग 7000 हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है. इससे पहले, मार्च 2023 में सरकार ने 803 हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए थे.

विवाह और समारोहों में बढ़ा हथियारों का प्रयोग

पंजाब पुलिस का कहना है कि हथियारधारक सोशल मीडिया पर अपने हथियारों को दिखाते हैं और शादी-ब्याह या अन्य समारोहों में जश्न मनाने के लिए खुलेआम गोलियां चलाते हैं. कुछ मामलों में ये हथियार आपराधिक गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं. विशेष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) अर्पित शुक्ला ने बताया कि इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है.

पंजाब में हथियारों का आंकड़ा चिंता का विषय

पंजाब में लगभग 3.46 लाख हथियार लाइसेंस हैं. यह संख्या राज्य की आबादी के अनुपात में सबसे अधिक है. देश के कुल लाइसेंसी हथियारों में पंजाब का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है, जबकि राज्य की आबादी देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत है. यह स्पष्ट करता है कि पंजाब में हथियार रखने की संस्कृति अत्यधिक है.

लाइसेंसी और गैर-कानूनी हथियारों में अंतर

हालांकि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर अपराधों में कम ही होता है, असली समस्या गैर-कानूनी हथियारों की है. पुलिस का मानना है कि लाइसेंसी हथियारों की संख्या पर नियंत्रण करके भी लोगों में हथियारों के गलत उपयोग को कम किया जा सकता है. इसके साथ ही, यह कदम समारोहों और सार्वजनिक आयोजनों में गोलियों चलाने जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा.

पंजाब सरकार और पुलिस अब इस मामले में कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं. बड़े पैमाने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश का उद्देश्य न केवल हथियारों के अनुचित उपयोग को रोकना है, बल्कि राज्य में कानून और सुरक्षा के स्तर को भी मजबूत करना है. आने वाले समय में यह निर्णय हथियारधारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.