Punjab: पंजाबी गानों में मॉडल बनाने का दिया झांसा, फिर बनाया हवस का शिकार, परिवार को भी दी धमकी

Punjab News: पंजाब के पटियाला से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंजाबी और हिंदी गानों में मॉडल बनाने का झांसा देकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा और समाज में फैली धोखाधड़ी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक, हरचंदपुरा (घग्गा) का रहने वाला अमरीक सिंह उसके गांव में दूध डालने आता था और खुद को एक बड़ी म्यूजिक कंपनी से जुड़ा गायक बताता था. साल 2022 के दौरान उसने गानों की वीडियो शूटिंग के बहाने लड़की को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.

लड़की गंभीर मानसिक तनाव का शिकार हुई

सामाजिक बदनामी के डर के कारण लड़की गंभीर मानसिक तनाव का शिकार हो गई. हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार ने उसकी भलाई के लिए उसे विदेश भेजकर उसकी शादी भी करवा दी. इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवार को जान से मारने की धमकी दी

पीड़ित लड़की का आरोप है कि 22 दिसंबर को गांव वापस आने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और अपने साथ शादी करने के लिए दबाव बनाया. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने 30 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

