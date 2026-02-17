Punjab: छिलके समेत मटर खाने से 16 साल की लड़की की मौत, पिता के साथ खेत में कर रही थी काम

Patiala News: पंजाब के पटियाला जिले के समाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां मटर खाने के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. मृतका की पहचान 16 साल की प्राची देवी के रूप में हुई है, जो साधनपुर गांव की रहने वाली थी. यह घटना ग्रामीण इलाकों में कीटनाशकों के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

परिजनों के मुताबिक, प्राची अपने पिता जसवंत सिंह के साथ खेत में मटर तोड़ रही थी. इसी दौरान उसने छिलकों सहित कुछ मटर खा लिए. कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगीं. हालत गंभीर होने पर परिजन उसे पहले स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया.

इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम

राजिंदरा अस्पताल में भी प्राची की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान प्राची ने दम तोड़ दिया. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

मृतका के पिता जसवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने भी उसी खेत की मटर खाई थी और उन्हें भी उल्टियां हुई थीं, हालांकि समय रहते उन्होंने उल्टी कर दी, जिससे उनकी हालत संभल गई. पिता का कहना है कि खेत में हाल ही में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया था और आशंका है कि मटर पर लगे जहरीले रसायन ही इस हादसे का कारण बने.

मामले की जांच शुरू की गई

परिवार ने मामले की जांच की मांग की है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मटर के सैंपल को परीक्षण के लिए भेजा गया है. प्रारंभिक तौर पर यह मामला फूड पॉइजनिंग या कीटनाशक के प्रभाव से जुड़ा माना जा रहा है.