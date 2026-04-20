Punjab News: लैब में बुलाकर की हरकत! महिला टीचर ने गणित अध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप

Teacher Harassment Case: पंजाब के बठिंडा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने स्कूलों के माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां इलाके के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रही महिला साइंस अध्यापिका के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत पर थाना मौड़ पुलिस ने आरोपी गणित अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह जुलाई 2018 से अध्यापिका के रूप में सेवा निभा रही है और जून 2023 से गांव मौड़ खुर्द स्थित स्कूल में तैनात है. स्कूल की साइंस लैब में चल रहे काम के दौरान अलमारियों में आई खराबी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आरोपी अध्यापक परवीन कुमार कूका भी शामिल था.

लैब में बुलाकर की गई छेड़छाड़

पीड़िता के अनुसार, जब उसने अलमारियों की समस्या के बारे में आरोपी को बताया तो उसने लैब में आकर दिखाने के लिए कहा. लैब में पहुंचने पर आरोपी ने पहले उस पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और फिर उसके करीब आने लगा.

महिला अध्यापिका ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे.

पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

इसके बाद किसी तरह वह खुद को बचाकर वहां से बाहर निकली और बाद में उसने इसके बारे में स्कूल के अन्य महिला स्टाफ और अपने परिवार को जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता का पति और ससुर स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

इसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ थाना मौड़ गई और शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.