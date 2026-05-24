Patiala Road Accident: पंजाब के पटियाला-समाना रोड पर भानरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उसस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार और बेकाबू टिप्पर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह पलट गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीण

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी टिप्पर ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया. इस घटना के बाद स्थानीय गांव वासियों और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. गुस्से में आए लोगों ने पटियाला-समाना मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े करके धरना लगा दिया और पूरी तरह चक्का जाम कर दिया.

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प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि आरोपी चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया जाए. सड़क जाम होने से कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के सीनियर अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गुस्से में आई भीड़ को शांत करने की कोशिश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

फिलहाल पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस ने अज्ञात टिप्पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.

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