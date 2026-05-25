Punjab News: घरेलू कलह बना काल! तीन बच्चों के साथ दंपति ने नहर में लगाई छलांग... बच्चों की मौत

Punjab Canal Tragedy: पंजाब के मोहाली और राजपुरा से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलह और पारिवारिक तनाव से परेशान एक दंपति ने अपने तीन मासूम बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी. हादसे में पति-पत्नी तो बच गए, लेकिन उनके तीन बच्चे नहर के तेज बहाव में बह गए.

पुलिस जांच में सामने आया है कि दंपति लंबे समय से पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा था. उनके रिश्तेदार उन्हें काफी तंग किया करते थे. इससे निराश होकर उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की. बताया जा रहा है कि पहले दोनों रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन नहीं आने पर उन्होंने नहर में कूदने का फैसला किया.

बच्चों के हाथ-पैर बांधकर नहर में फेंका

जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार दोपहर को राजपुरा के खेड़ी गंडिया गांव में से गुजरती भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर पर नारदू पुल के पास हुई. मौजपुर गांव के रहने वाले हरप्रभजोत सिंह (40) और उनकी पत्नी जसविंदर कौर (35) अपने तीन बच्चों के साथ बाइक पर निकले थे. उनके साथ 14 साल का बेटा एकमजोत, 12 साल की बेटी मुस्कान कौर और 8 साल की बेटी रणवीर कौर भी थी.

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जब परिवार राजपुरा के खेड़ी गंडिया गांव के पास से गुजरती भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर पर बने नारदू पुल पर पहुंचा, तो उन्होंने बाइक रोकी और बच्चों के हाथ-पैर स्कार्फ से बांध दिए. फिर उन्होंने बच्चों को नहर में फेंक दिया और खुद भी दोनों ने नहर में छलांग लगा दी.

कैसे बचे दंपति?

नहर में लोगों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद हरप्रभजोत सिंह और जसविंदर कौर को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन तेज बहाव के कारण तीनों बच्चे बह गए और उनकी जान चली गई.

बाद में बच्चों के शव करीब एक किलोमीटर दूर बरामद किए गए. पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सदमे का माहौल है.

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