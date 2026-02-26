Free Bus Scheme: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तरक्की और सामाजिक उत्थान की नई गाथा लिख दी है. सरकार कई जनहितकारी योजनाएं चला रही है, जिनसे राज्य में बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिल रहा है. युवा, महिला और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से पंजाब सरकार ने खुशहाली की नई तस्वीर बनाई है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में महिलाओं और छात्रों के लिए फ्री बस की सुविधा शुरू की गई. राज्य में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स और कामकाजी महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं. पंजाब में हर दिन कामकाजी महिलाओं को किराए के 50 से100 रुपये की बचत हो रही है. यानी महीने के 1,500 से 3,000 रुपये और साल के 20,000 से 25,000 रुपये की सीधी बचत हो रही है. इस शानदार सुविधा का लाभ उठाकर पंजाब की महिलाएं बेफिक्र होकर काम कर रही हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं और खरीदारी के लिए मार्केट भी जा सकती हैं.

1,279 नई बसें शामिल करेगी पंजाब सरकार

पंजाब में पहले से ही बस सेवाएं मजबूती से काम कर रही हैं. बसों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार 1,279 नई बसें इसमें शामिल करेगी. सरकारी बसों के बेड़े में शामिल होने वाली 796 बसें खरीदी जाएंगी और 483 लीज पर ली जाएंगी.

यह बसें शानदार सुविधाओं से लैस होंगी. इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. इन बसों में सफर करने वाले लोगों को व्हीलचेयर एक्सेस, बीएस-VI इंजन (जिससे प्रदूषण कम होगा), एलईडी लाइट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स होंगे.

इन बसों में टिकट का डिजिटल सिस्टम होगा. यानी कि मोबाइल ऐप से घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे और बस का लाइव लोकेशन देख सकेंगे कि बस कहां है और कितनी देर में आएगी. यही नहीं, इस सिस्टम के तहत क्यूआर कोड, यूपीआई और कार्ड से पेमेंट हो सकेगा यानी लाइन में खड़े होने की झंझट खत्म. पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को निःशुल्क यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा.

महिलाओं को सुरक्षित सफर का तोहफा

पंजाब की सड़कों पर फिलहाल 2,267 सरकारी बसें रफ़्तार भर रही हैं. इन सभी में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिल रहा है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मान सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है. ये सभी बसें सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग से लैस हैं.

सुरक्षित सफर के चलते महिलाएं बड़ी संख्या में इन बसों में यात्रा कर रही हैं. हाल के महीनों में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है. आमजन की सुविधा के लिए मान सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से पंजाब में बड़ा बदलावा आया है. रंगला पंजाब का संकल्प अब साकार हो रहा है.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.