Punjab: लुधियाना में दुकान लूटने आए बदमाशों से अकेले भिड़ी लड़की, वीडियो देख बोले लोग- शेरनी है शेरनी
Ludhiana News: लुधियाना की एक लड़की की बहादुरी का वीडियो सामने आया है, यहां एक दुकान लूटने आए लुटेरे से लड़की भिड़ जाती है. लड़की की बहादुरी देखकर लुटेरा खुद हैरान रह जाता है.
Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक बहादुर लड़की का बहादुरी भरा वीडियो सामने आया है. एक दुकान लूटने आए लुटेरे से लड़की भिड़ जाती है, जिसका वीडियो सामने आया है. एक नकाबपोश व्यक्ति दुकान में आता है और चाकू दिखाकर सामान लूटने की कोशिश करता है. जब लुटेरे ने लड़की से सामान एक लिफाफे में रखने के लिए कहा तो वह उससे भिड़ जाती है.
लड़की की बहादुरी देखकर लुटेरा खुद हैरान रह जाता है. जैसे ही लड़की उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वह चाकू छोड़कर भाग जाता है. अपनी जान की परवाह न करते हुए लुटेरे से भिड़ने वाली लड़की का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है. इसके साथ ही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में लग गई है.
Ludhiana: A robbery attempt at a money transfer office failed after a brave female staffer fought back. The incident was caught on CCTV and is now going viral.#Ludhiana #Punjab #ViralVideo #CCTVFootage #BraveWoman #CrimeNews #BreakingNews #IndiaNews #WomenPower pic.twitter.com/IzzvIusbVZ— Sattva Bharatam (@Sattvabharatam) December 24, 2025
इस तरह हुई पूरी घटना
दरअसल, यह मामला थाना लाडोवाल के अधीन आती पुलिस चौकी हम्बरा के मुख्य बाजार का है. यहां 22 दिसंबर को एक मनी ट्रांसफर दुकान में अचानक एक लुटेरा आता है और चाकू दिखाकर लूट की कोशिश करता है. अब उसका वीडियो सामने आ गया है.
जैसे ही लुटेरे ने दुकान में घुसकर चाकू तान लिया और एक काला लिफाफा हिलाते हुए धमकी दी कि सारा कैश इसमें डाल दो, वहां मौजूद सोनी वर्मा नाम की लड़की उससे भिड़ जाती है. जैसे ही लुटेरे ने गल्ले में हाथ डालने की कोशिश की तो सोनी वर्मा ने एक भी मिनट की देरी न की लड़की ने फुर्ती दिखाते हुए लुटेरे को सिर से पकड़ लिया. लगभग 5–7 सेकंड तक दोनों के बीच हाथापाई रही. लड़की की बहादुरी और अचानक हुए हमले से लुटेरा भी घबरा गया.
सोनी उसका नकाब और टोपी हटाने की कोशिश करती है. यह देखकर लुटेरा डर जाता है और चाकू छोड़कर भाग जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि लुटेरे के भाग जाने के बाद सोनी तुरंत दुकान से बाहर निकली और शोर मचाते हुए काफी दूर तक लुटेरे का पीछा किया. हालांकि लुटेरा फरार होने में सफल रहा.
लोग लड़की की बहादुरी की कर रहे तारीफ
लड़की की बहादुरी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इलाके में सोनी की बहादुरी की खूब तारीफ हो रही है. इस घटना के बाद इलाके के व्यापारी और स्थानीय लोग सोनी वर्मा की बहादुरी को लेकर बहुत उत्साहित हैं. पुलिस को सूचना दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.
