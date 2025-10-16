राज्यसभा चुनाव के बीच फर्जीवाड़ा? विधायकों फर्जी साइन करा के बन गए उम्मीदवार! अब गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराज्यसभा चुनाव के बीच फर्जीवाड़ा? विधायकों फर्जी साइन करा के बन गए उम्मीदवार! अब गिरफ्तार

चंडीगढ़ पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को पंजाब पुलिस को नहीं सौंपा और उसे सेक्टर 3 पुलिस थाने में ले आई.

By : सचिन कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 11:40 AM (IST)
चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस में दो दिन तक चली खींचतान के बाद पंजाब पुलिस को नवनीत चतुर्वेदी की कस्टडी मिल गई है. बुधवार रात को पंजाब पुलिस की टीम चतुर्वेदी को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने से गिरफ्तार करके ले गई. मंगलवार रात से पंजाब पुलिस के SP रैंक के अधिकारी और कर्मचारी चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने के बाहर नवनीत चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के लिए डटी थी जबकि चतुर्वेदी पुलिस थाने में चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा में था. 

दअरसल पंजाब पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी नाम के जयपुर के रहने वाले इस शख्स के खिलाफ कम से कम 10 FIR दर्ज की हैं. नवनीत चतुर्वेदी ने पंजाब की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरा था. आरोप हैं कि नवनीत चतुर्वेदी ने दस आम आदमी पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षर करके उन्हें अपने नामांकन के लिए प्रस्तावक बनाया था. 

पंजाब: बाढ़ पीड़ितों को दीवाली से पहले मिली राहत राशि, 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी

मामांकन हो गया रद्द

मंगलवार को चतुर्वेदी के नामांकन की स्क्रुटनी थी जिसमें उसके नामांकन रद्द कर दिए गए थे. इसी बीच नवनीत चतुर्वेदी को चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई थी क्योंकि पिछली रात ही नवनीत चतुर्वेदी ने अपने को खतरा बताया था जिसके आधार पर चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा उसे दी गई थी. 

नामांकन रद्द होने के बाद नवनीत चतुर्वेदी चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा में पंजाब विधानसभा से वापस आ रहा था तब सुखना झील के पास पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की. 

हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने इसका विरोध किया क्योंकि वह उनकी सुरक्षा में था और इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस में धक्कामुक्की भी हुई.

चंडीगढ़ पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को पंजाब पुलिस को नहीं सौंपा और उसे सेक्टर 3 पुलिस थाने में ले आई. मंगलवार रात भर पंजाब पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सेक्टर 3 पुलिस थाने के बाहर डटे रहे.

सरकार पहुंची अदालत

बुधवार को पंजाब सरकार ने रोपड़ की अदालत में दरखास्त दी कि चंडीगढ़ पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दिया जबकि रोपड़ अदालत ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. 

रोपड़ की अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को बुधवार को आदेश दिया है कि जो अरेस्ट वारंट नवनीत चतुर्वेदी के खिलाफ अदालत से जारी हुए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाया जाए और नवनीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार करवाया जाए. 

पंजाब पुलिस के कर्मचारी बुधवार शाम एक बार फिर रोपड़ कोर्ट से मिले आदेश लेकर सेक्टर 3 पुलिस थाने में पहुंचे हैं.

Published at : 16 Oct 2025 11:39 AM (IST)
