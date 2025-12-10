Punjab: 'चार लाख का बिल भरो फिर मिलेगा शव', अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप, जमकर कटा बवाल

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर के लाजपत नगर इलाके में देर रात बड़ा हंगामा हो गया, जब राम न्यूरो सेंटर अस्पताल में एक मृतक मरीज का शव देने से पहले अस्पताल प्रशासन ने भारी-भरकम बिल मांग लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में नाराज़गी फैल गई और लोगों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए.

मरीज की मौत के बाद 4 लाख का बिल थमाया

जानकारी के अनुसार, रमनदीप नाम का एक युवक पिछले कई दिनों से राम न्यूरो सेंटर में भर्ती था. परिवार के मुताबिक, मंगलवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने के बाद जब परिजनों ने शव मांगा तो अस्पताल ने उन्हें 4 लाख रुपये का बिल थमा दिया.

परिवार का कहना है कि उन्हें न इलाज के खर्च के बारे में सही जानकारी दी गई और न ही बिल के बारे में पहले बताया गया. वह रकम बेहद ज़्यादा थी, और बिल में कई संदिग्ध एंट्रियां थीं. परिवार के मुताबिक, अस्पताल प्रशासन ने साफ कहा कि जब तक बिल का भुगतान नहीं होगा, शव नहीं दिया जाएगा.

स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही रमनदीप के दोस्त, पड़ोसी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए. देखते ही देखते अस्पताल के बाहर और भीतर तनाव बढ़ गया. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल से पूछा कि एक साधारण परिवार पर इतना भारी बिल कैसे लगाया गया? बातचीत विवाद में बदल गई और मामला गर्म हो गया. करीब ढाई घंटे तक अस्पताल में शोर-शराबा और बहस चलती रही.

लगातार दबाव बढ़ने पर आखिरकार अस्पताल प्रशासन को झुकना पड़ा. लंबी बहस और हस्तक्षेप के बाद 4 लाख रुपये का बिल सिर्फ 50,000 रुपये में निपटा दिया गया. समझौता होने के साथ ही अस्पताल ने रमनदीप का शव परिवार को सौंप दिया. परिवार ने बताया कि वे पहले ही सदमे में थे, ऊपर से इतनी बड़ी राशि का दबाव उनके लिए असहनीय था.

4 लाख रुपये का बिल 50,000 रुपये कैसे हुआ?

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर 4 लाख का बिल सही था तो उसे अचानक 50,000 में कैसे निपटा दिया गया? इससे साफ संकेत मिलता है कि बिल में हेराफेरी और मनमानी की गई थी. यह मामला स्थानीय लोगों में आक्रोश का कारण बना हुआ है और लोग मांग कर रहे हैं कि इस अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.