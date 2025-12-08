Punjab News: जालंधर में 66 फीट रोड के ATM से निकले 500 के नकली नोट, शहर में मचा हड़कंप

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 66 फीट रोड पर स्थित एक बैंक के एटीएम से लोगों को नकली नोट मिलने लगे. एटीएम से 500-500 रुपये के कई नोट ऐसे निकले जिनकी क्वालिटी बेहद खराब थी. इसे देखकर ग्राहकों के होश उड़ गए और इलाके में हड़कंप मच गया.

नोटों की क्वालिटी देखकर बढ़ी चिंता

एटीएम से निकले नोटों की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे असली नहीं हैं. स्थानीय लोगों और पीड़ित ग्राहकों के अनुसार,नोटों का पेपर आम कागज जैसा था, सुरक्षा धागा और वाटरमार्क गायब थे, प्रिंट धुंधला और टेढ़ा-मेढ़ा था, कई नोट किनारों से फटे हुए थे.

ग्राहकों ने बताया कि नोटों की मोटाई और रंग भी असली नोटों से बिल्कुल अलग थे. इससे लोगों में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ गया, क्योंकि एटीएम से नकली नोट निकलना बेहद गंभीर लापरवाही मानी जाती है.

ग्राहकों ने की शिकायत

जैसे ही लोगों ने नकली नोटों की जानकारी प्राप्त की, उन्होंने तुरंत बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया. कुछ ग्राहकों ने वीडियो और फोटो भी बनाए, ताकि वे सबूत के तौर पर पेश कर सकें. शिकायत मिलते ही बैंक ने स्थिति को गंभीरता से लिया और संबंधित एटीएम को तुरंत बंद कर दिया, मशीन का कैश बॉक्स चेक करवाया, नोट सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की और तकनीकी टीम को जांच के लिए बुलाया.

बैंक ने दिया भरोसा, जांच जारी

बैंक प्रबंधन का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी पूरी जांच की जा रही है. बैंक ने ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.