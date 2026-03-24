Punjab News : शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के निधन पर शहीद दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद के सम्मान में अपने सपने का 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए अपनी सरकार की ओर से यहां ऐतिहासिक राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर शोक व्यक्त किया. इस अवसर पर शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया और 24.99 करोड़ रुपये की लागत से हुसैनीवाला विरासत परिसर का निर्धारण किया गया.

देश के महान क्रांतिकारियों की गौरवशाली विरासत को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अवसर केवल उन वीरों के बलिदान को याद करने का नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और अन्याय के खिलाफ होने वाले दृढ़ संकल्प को आने वाले सरदार तक का भी है.

उन्होंने शहीद की महान सोच के ठोस पंजाब और देश की सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया और साथ ही इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक भारत रत्न (सर्वोच्च सम्मान) न दिए जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि शुरुआती सालों में अगर देश के बागडोर ऐसे डेयरडेवल युवाओं के हाथों में होते तो भारत की तस्वीरें कुछ और ही होतीं.

शहीद के सम्मान और विरासत को बचाने की पहल

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "इस देश के लालची और सैनिक नेता अपने नाम पर स्टेडियम बनवाकर जीवित रहे, लेकिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जैसे शहीद शहीद भगत सिंह को शहीद करने के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया.

मुख्यमंत्री ने कहा, "इन महान क्रांतिकारियों ने कम उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन सत्ता के बाद सत्ता के लालों ने कुर्सियों पर कब्ज़ा कर लिया और खून बहाकर ने महिमा का श्रेय खुद ले लिया, जिसके लिए उन्होंने कभी संघर्ष भी नहीं किया.

उन्होंने कहा, "शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और शहीद-ए-आजम भगत सिंह को याद करने के लिए केवल फूल ही रह गए, जबकि अन्य लोग विरासत की विरासत का दावा कर प्रमुख बन गए.

मुख्यमंत्री ने कहा, "उन महान योद्धाओं को चुप कराने के लिए ही उन्हें जल्द ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि लोग उनके निडर विचारों के पीछे इकट्ठे हो रहे थे.

आख़िर की कीमत और इतिहास की सच्चाई

मुख्यमंत्री ने कहा, "कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारी ताकत पर आधारित टुकड़ों की कीमत थी-विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग सुपरस्टार बने. उन्होंने आगे कहा, "हमारे साथियों ने बहुत त्याग किया है, लेकिन विशेष रूप से इस पीड़ा को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें शहीदों की कुर्बानियों से तैयार देश की विरासत में मिला दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ''कुछ कटघ्न नेता अब ये दावा कर रहे हैं कि भारत को असलियत में सिर्फ 2014 में मिली, जो हमारे गरीबों का घोर अपमान है.'' उन्होंने कहा, "यह हैरान करने वाली बात है कि कुछ लोग शहीद भगत सिंह को केवल एक 'समाज सेवक' के रूप में पेश करते हैं, उन्हें शहीद नहीं माना जाता. ऐसे प्रमाण पत्र देने वाले ये लोग कौन हैं?"

युवाओं को प्रेरणा लेने का आह्वान

लोगों से शहीदों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, “आज का दिन इन महान नायकों को याद करने, उनकी प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ने और सुनने का है, जो आने वाली को प्रेरणा देता है.

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राजनीतिक प्राथमिकताएं लंबे समय से गलत रही हैं. उन्होंने कहा, “राजनीतिक नेताओं ने अपने खुद के बुत लगवाए और जीवित रहते हुए अपने नाम पर स्टेडियम बनवाए, लेकिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जैसे महान शहीदों का सम्मान करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा.”

शहीदों के नाम पर संस्थानों का सम्मान

उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें मोहाली हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने बार-बार हमारी मांगों को नजरअंदाज किया, लेकिन अंततः हमारी लगातार कोशिशों से हम इसे उनके सम्मान में नामित करने में सफल रहे.

उन्होंने आगे कहा कि हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्हें शहीद भगत सिंह अपना गुरु मानते थे.

युवाओं की भूमिका और नेतृत्व पर जोर

उन्होंने कहा कि यदि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह 1952 के पहले आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बन जाते, तो आज देश की तस्वीर पूरी तरह अलग होती. आज नेपाल में 35 वर्षीय युवा प्रधानमंत्री बन गया है. यदि यहां भी युवाओं को नेतृत्व सौंपा जाता, तो भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनता.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की याद केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोग भगत सिंह को केवल उनके जन्म या शहादत दिवस पर याद करते हैं, जबकि वे केवल एक परिवार के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं. उन्होंने कहा कि यदि हम उनके आदर्शों पर चलें, तो पंजाब को फिर से समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता.

हुसैनीवाला विरासत परिसर की विशेषताएं

उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है और हमारे महान गुरुओं ने हमेशा हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिखाया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इन बलिदानों को भूलते जा रहे हैं. हम परीक्षाओं के लिए तथ्य तो याद रखते हैं, लेकिन उनके विचारों को समझने में असफल रहते हैं.

इस महान शहीद के जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर क्रांति का मार्ग चुना और अपनी सगाई के दिन भी घर छोड़ दिया.

उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है जब लोग वाहनों पर उनकी तस्वीर लगाकर कहते हैं कि वे वापस आएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लौटने का इंतजार करने के बजाय हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि आज के समय में बम और हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि वोट की ताकत सबसे बड़ी शक्ति है और सही नेताओं का चुनाव करके लोग वास्तविक बदलाव ला सकते हैं.

लोगों से संकल्प लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, “आइए हम शहीदों के मार्ग पर चलने और अपने हाथों से अपने पंजाब का निर्माण करने का संकल्प लें.” उन्होंने कहा कि हुसैनीवाला की यह पवित्र भूमि, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार अंग्रेजों द्वारा किया गया था, पीढ़ियों को निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी.

भगत सिंह के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस पवित्र स्थल पर आकर देश की आज़ादी के लिए 23 वर्ष की आयु में बलिदान देने वाले शहीद को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा.

उन्होंने कहा कि इन शहीदों के बलिदान ने अनगिनत युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आगे भी लाखों लोगों को निःस्वार्थ देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने युवाओं से एक प्रगतिशील और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने हुसैनीवाला विरासत परिसर का शिलान्यास करते हुए कहा कि 24.99 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट हमारे महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को संरक्षित करने का एक विनम्र प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य हुसैनीवाला में विरासत क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है.