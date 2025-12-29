Ludhiana News: पंजाब में लुधियाना के डाबा थाना क्षेत्र की राजा कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की पीट पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है. आयोग ने मामले की निष्पक्ष और समय पर जांच करने, दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, सभी सबूत सुरक्षित रखने और पीड़ित परिवार को कानूनी मदद व मुआवजा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही 5 दिनों के अंदर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है.

गर्भवती महिला के शरीर पर थे चोटों के निशान

राजा कॉलोनी की रहने वाली पुष्पा देवी (38) की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पुष्पा 8 महीने की गर्भवती थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार पति अजय कुमार ने मायके पक्ष को बताया कि पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण मौत हो गई, लेकिन जब परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो पुष्पा के शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटों के निशान देखकर उन्हें शक हुआ. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इस दौरान आरोपी पति मौके से फरार हो गया था.

नशे में बेरहमी से मारपीट की पुष्टि

जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी शराब के नशे में पुष्पा की बेरहमी से मारपीट करता था. इसी मारपीट के कारण उसकी जान चली गई. मामला स्पष्ट होने पर पुलिस ने हत्या (IPC धारा 302) के तहत मामला दर्ज कर अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

पहले भी होती रही घरेलू हिंसा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी पहले भी पत्नी के साथ हिंसा करता था. कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन हर बार वह माफी मांगकर बच निकलता रहा. अब महिला की मौत के बाद मामला पूरी तरह सामने आ गया है.

थाना डाबा की SHO इंस्पेक्टर कुलवंत कौर ने बताया कि महिला से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस बहुत गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपी से पूछताछ जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक धाराएं जोड़ी जाएंगी.