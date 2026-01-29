Mullanpur Dakha News: पंजाब के मुल्लांपुर दाख़ा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है. यहां थाना दाख़ा के अधीन पड़ते एक गांव में एक सौतेले बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करके उसे गर्भवती कर दिया और बाप के रिश्ते को कलंकित करके रख दिया.

इस दौरान पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मेरे पहले पिता की मौत हो गई है, जिसके कारण मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली थी. मेरी मां गांव में लोगों के घरों में काम करती है.

5 सालों से बना रहा था शारीरिक संबंध

पीड़िता ने बताया, ''मेरा सौतेला पिता जो कि मेरे साथ पिछले पांच सालों से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है और मुझे डराता धमकाता था कि अगर तूने यह बात किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा. इसलिए डर के मारे किसी को यह बात नहीं बताई.''

3 महीने से गर्भवती है लड़की

लड़की ने बताया कि जब मेरी सेहत बिगड़ी तो मैंने इस बारे में अपनी मां से बातचीत की तो मेरी मां ने लेबोरेटरी से चेकअप करवाया तो लेबोरेटरी वालों ने मुझे 3 महीने की गर्भवती बताया, जिसको सुनकर सब हैरान रह गए. पीड़िता ने बताया कि मेरा सौतेला पिता पिछले 5 साल से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है.

पिता के खिलाफ केस दर्ज

थाना दाख़ा के मुखी हमराज सिंह चीमा ने बताया कि इस मामले की जांच एस. आई. किरनदीप कौर कर रही है जिसने पीड़िता का मेडिकल करवाने के उपरांत कलियुगी बाप के विरुद्ध ज़बर-जिनाह और पोक्सो एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है.

