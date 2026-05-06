हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: प्यार में अंधी बेटी बनी कातिल! पिता को सुनसान जगह ले जाकर उतारा मौत के घाट

Punjab News: प्यार में अंधी बेटी बनी कातिल! पिता को सुनसान जगह ले जाकर उतारा मौत के घाट

Mohali Murder Case: पंजाब के मोहाली में नाबालिग बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के विवाद में अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 06 May 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Crime News: पंजाब के मोहाली में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां प्यार में अंधी हुई एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुनसान इलाके में ले जाकर पिता का गला काटकर कत्ल कर दिया. पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक की पत्नी गांव खानपुर निवासी राजवंत कौर ने पुलिस को बताया कि उसकी 17 साल की बेटी का गांव दाऊ माजरा के रहने वाले विकास शाह के साथ प्रेम संबंध था. बेटी शादी के लिए अपने परिवार पर दबाव डाल रही थी, लेकिन उसके पिता गुरसेवक सिंह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि वह नाबालिग थी. इस बात को लेकर परिवार में अक्सर बहस होती रहती थी.

परिवार को पहले ही दी थी धमकी

आरोप है कि बेटी ने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी. मां कई दिनों से अपने मायके गई हुई थी. जब वह 2 मई को वापस लौटी तो उसका पति लापता था. तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई.

Punjab: जालंधर के बाद अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी

शिकायत में मां ने यह भी बताया कि बेटी प्रेम विवाह के लिए इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी. इसके बाद पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी विकास शाह को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की.

सुनसान इलाके में ले जाकर की हत्या

पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि यह घटना 1 मई की रात को हुई थी. बेटी ने पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने पिता गुरसेवक सिंह को घर से बाहर ले गई. अस्पताल पहुंचने के बाद उसने अपने प्रेमी को वहां बुलाया. इसके बाद दोनों ने गुरसेवक सिंह को जबरदस्ती कार में बिठाया और मोरिंडा नहर के पास एक सुनसान इलाके में ले गए.

वहां एक तेज ब्लेड से उनका गला काटकर कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए लाश को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी लड़की को नाबालिग जेल भेज दिया गया है, जबकि आरोपी युवक पुलिस रिमांड पर है. एसएचओ अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नहर में लाश की तलाश जारी है. 

जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Published at : 06 May 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Punjab Crime News PUNJAB NEWS Mohali Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
स्नैपचैट से शुरू हुई दोस्ती बनी डरावना जाल... 27 साल की डॉक्टर के साथ शोषण का आरोप
स्नैपचैट से शुरू हुई दोस्ती बनी डरावना जाल... 27 साल की डॉक्टर के साथ शोषण का आरोप
पंजाब
Punjab News: प्यार में अंधी बेटी बनी कातिल! पिता को सुनसान जगह ले जाकर उतारा मौत के घाट
प्यार में अंधी बेटी बनी कातिल! पिता को सुनसान जगह ले जाकर उतारा मौत के घाट
पंजाब
Chandigarh News: प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, IPS अधिकारी की रिश्तेदार निकली मास्टरमाइंड
चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, IPS अधिकारी की रिश्तेदार निकली मास्टरमाइंड
पंजाब
'भगवंत मान मानसिक संतुलन खो चुके हैं' ब्लास्ट के बाद पंजाब सीएम के बयान पर BJP के बिगड़े बोल
'भगवंत मान मानसिक संतुलन खो चुके हैं' ब्लास्ट के बाद पंजाब सीएम के बयान पर BJP के बिगड़े बोल
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
आईपीएल 2026
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
हेल्थ
Smoking And Voice Changes: क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
जनरल नॉलेज
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget