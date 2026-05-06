Punjab News: प्यार में अंधी बेटी बनी कातिल! पिता को सुनसान जगह ले जाकर उतारा मौत के घाट

Punjab Crime News: पंजाब के मोहाली में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां प्यार में अंधी हुई एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुनसान इलाके में ले जाकर पिता का गला काटकर कत्ल कर दिया. पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक की पत्नी गांव खानपुर निवासी राजवंत कौर ने पुलिस को बताया कि उसकी 17 साल की बेटी का गांव दाऊ माजरा के रहने वाले विकास शाह के साथ प्रेम संबंध था. बेटी शादी के लिए अपने परिवार पर दबाव डाल रही थी, लेकिन उसके पिता गुरसेवक सिंह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि वह नाबालिग थी. इस बात को लेकर परिवार में अक्सर बहस होती रहती थी.

परिवार को पहले ही दी थी धमकी

आरोप है कि बेटी ने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी. मां कई दिनों से अपने मायके गई हुई थी. जब वह 2 मई को वापस लौटी तो उसका पति लापता था. तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई.

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शिकायत में मां ने यह भी बताया कि बेटी प्रेम विवाह के लिए इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी. इसके बाद पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी विकास शाह को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की.

सुनसान इलाके में ले जाकर की हत्या

पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि यह घटना 1 मई की रात को हुई थी. बेटी ने पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने पिता गुरसेवक सिंह को घर से बाहर ले गई. अस्पताल पहुंचने के बाद उसने अपने प्रेमी को वहां बुलाया. इसके बाद दोनों ने गुरसेवक सिंह को जबरदस्ती कार में बिठाया और मोरिंडा नहर के पास एक सुनसान इलाके में ले गए.

वहां एक तेज ब्लेड से उनका गला काटकर कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए लाश को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी लड़की को नाबालिग जेल भेज दिया गया है, जबकि आरोपी युवक पुलिस रिमांड पर है. एसएचओ अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नहर में लाश की तलाश जारी है.

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