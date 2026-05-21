Punjab Kidnapping Case: मोहाली में दिनदहाड़े 4 साल की बच्ची का अपहरण! सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Mohali Kidnapping Case: पंजाब के मोहाली में एक साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है. यह घटना दिन-दहाड़े हुई, जब बच्ची अपने दादा-दादी के साथ बाहर मौजूद थी. एक कार में आए कुछ लोगों ने बच्ची को जबरदस्ती उठा लिया और मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

हालांकि, पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते बच्ची को कुछ ही घंटों में सुरक्षित बरामद कर लिया गया और सही-सलामत उसके मां-बाप के हवाले कर दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह मामला किसी बाहरी गिरोह का नहीं, बल्कि पारिवारिक झगड़े और मालिकाना हक (कस्टडी) से जुड़ा हुआ था.

कैसे हुआ अपहरण?

जानकारी के मुताबिक, 19 मई को बच्ची अपनी बुजुर्ग दादी के साथ पैदल जा रही थी, तभी अचानक एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया. कार से उतरे लोगों ने महिला को धमकाया और बच्ची को जबरदस्ती छीनकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए. घटना के बाद घबराई हुई बुजुर्ग दादी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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6 घंटे में पुलिस का एक्शन

मासूम बच्ची के अगवा होने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर अधिकारियों के निर्देशों पर तुरंत कई टीमें बनाईं और इलाके में नाकाबंदी कर दी. पुलिस ने हाईटेक तकनीक और मुखबिरी नेटवर्क की मदद से महज 6 से 7 घंटे में बच्ची को ढूंढ निकाला.

जांच में सामने आया पारिवारिक विवाद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि बच्ची के परिवार का आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया. बच्ची के पिता ने बताया कि कस्टडी को लेकर उनका अपनी पत्नी से कोर्ट में केस चल रहा है और इसी विवाद के चलते यह घटना हुई हो सकती है.

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