Punjab Crime News: पंजाब के मोहाली के सनी एन्क्लेव इलाके में एक चौंका देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक 12 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. बच्ची का शव उस डॉक्टर के घर के पिछले बरामदे में ग्रिल से लटका हुआ मिला है, जहां वह काम करती थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले लड़की ने अपनी मां को बताया था कि उसे एक युवक परेशान कर रहा है और इसलिए वह काम छोड़ना चाहती है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लगता है. हालांकि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

डॉक्टर के घर में काम कर रही थी बच्ची

मृतक की मां ने बताया कि उनकी बेटी कुछ समय से डॉक्टर के घर पर रहकर काम कर रही थी और उसे करीब 5,000 रुपये मासिक तनख्वाह मिलती थी. मां के अनुसार, उनकी बेटी आमतौर पर समय से घर वापस आती थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से वह उन्हीं के पास रह कर उनके घर का काम देख रही थी.

युवक द्वारा परेशान किए जाने का आरोप

मां ने बताया कि एक दिन पहले बच्ची ने उसे फोन पर बताया था कि एक युवक उसे परेशान कर रहा है और वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है. हालांकि, मां ने उसे 20 तारीख तक काम करते रहने के लिए कहा था. मां ने आरोप लगाया कि इसी दौरान किसी विवाद की स्थिति बनी, हालांकि पुलिस अभी सभी तथ्यों की जांच कर रही है. परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सदर पुलिस स्टेशन खरड़ के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लगता है. पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की है और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल खरड़ के मुर्दाघर में रखवा दिया है.

उन्होंने कहा कि तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मौत के असली कारणों का पता लगाया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने पारिवारिक सदस्यों के बयान दर्ज करके धारा 194-बी के तहत कार्रवाई करके जांच शुरू कर दी है.