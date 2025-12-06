Punjab Murder News: पंजाब के मोगा जिले में स्थित गांव निहाल सिंह वाला से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने सभी को चौंका दिया है. यहां निहाल सिंह वाला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव माछीके में एक एनआरआई ने अपने भतीजे के माथे में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. कत्ल के बाद उसने अपनी कार भी अपने भतीजे की लाश पर चढ़ा दी.

लाइसेंसी रिवाल्वर से मारी गोली

मौके पर मिली जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी नागरिक बहादुर सिंह सेखों का अपने भतीजे दीप के साथ जमीनी विवाद चल रहा था. यह घटना खेत में गरमा-गरम बहस तक बढ़ गई और उसने दीप सिंह पर अपना लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी, जिससे उसके माथे में चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

निवासियों ने बताया कि दोषी ने अपनी कार मृतक की लाश पर चढ़ा दी. अपराध करने के बाद, बहादुर सिंह उसका पासपोर्ट चोरी करके भागने के लिए उसके घर गया. लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया, और बाद में एक पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही, डीएसपी निहाल सिंह वाला अंबर अली, निहाल सिंह वाला के स्टेशन हेड पूरन सिंह और चौकी इंचार्ज बिलासपुर जसवंत सिंह सारा मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी. मृतक दीप सिंह, स्वर्गीय सरपंच बहादुर सिंह सेखों का बेटा था और माछीके गांव में कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था. जबकि कातिल चाचा, बहादुर सिंह सेखों, एक अमेरिकी नागरिक है और माछीके गांव में कमीशन एजेंट के रूप में भी काम करता है.

