तेज रफ्तार कार बनी काल! बेकाबू होकर पलटी, महिला की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर घायल

Punjab Car Accident News: पंजाब के मोगा में कोटकपूरा रोड पर बाघापुराना मंडी के पास एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाला सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें जालंधर की एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई.

बताया जा रहा है कि कार जालंधर से राजस्थान की ओर जा रही थी. रास्ते में अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार कई बार पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे की पूरी जानकारी

घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवा सोसाइटी, मोगा के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे. सोसाइटी की मदद से घायलों को मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य का इलाज जारी है.

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मृतका की पहचान देविया देवी के रूप में हुई है, जो जालंधर के मिठाई व्यापारी नारायण की पत्नी थीं. जानकारी के मुताबिक, उनके तीन छोटे बच्चे भी हैं, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पोरिवार में फैली शौक की लहर

इस हादसे के बाद मृतका के परिवार में शोक की लहर है. तीन बच्चों की मां की अचानक मौत से परिजन सदमे में हैं. वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर कार कैसे अनियंत्रित हुई और इस हादसे की असल वजह क्या है.

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