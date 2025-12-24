Punjab News: पंजाब के मोगा में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई है. दो हमलावर घर के अंदर घुस आए और उन पर गोलियां चलाईं. इस हमले में घायल नरेंद्रपाल सिंह सिद्धू को तुरंत मोगा के मैडीसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मोगा के कांग्रेस नेता धर्मपाल सिंह ने बताया कि पिछले छह महीनों से नरेंद्रपाल सिंह अपनी जान को खतरा होने की बात कहते हुए पुलिस के पास सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. यह घटना मोगा के शहीद भगत सिंह नगर में दोपहर लगभग 3 बजे हुई.

परिवार के साथ घर में बैठे थे नरेंद्रपाल सिंह

घायल पूर्व पार्षद नरेंद्रपाल सिंह सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वह घर के अंदर बने पार्क में अपने परिवार के साथ बैठे थे. उसी समय दो लोग काम करवाने के बहाने घर के अंदर आ गए. उनके मुंह ढके हुए थे. बिना कुछ कहे उन्होंने गोलियां चलाईं. एक गोली पैर पर और एक कंधे पर लगी.

डॉक्टरों ने कहा- हालत स्थिर, पुलिस CCTV चेक कर रही

डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल नरेंद्रपाल सिंह की हालत स्थिर है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

पुरानी रंजिश के कारण फायरिंग होने की संभावना

इस मामले में थाना सिटी-1 के एसएचओ इंस्पेक्टर वरुण कुमार ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का दिख रहा है. घायल का बयान दर्ज किया जा रहा है. जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को दी चेतावनी

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि प्रदेश के लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रहे. हमारे वरिष्ठ नेता और मोगा से तीन बार काउंसलर रह चुके सरदार नरेंद्रपाल सिंह सिद्धू के घर में हमलावरों ने घुसकर गोलियां चलाईं. मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी बड़ा संघर्ष करेगी.

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था आज पंजाब का एक महत्वपूर्ण मसला बन चुकी है, क्योंकि गैंगस्टर बेखौफ होकर पंजाबियों पर हमले कर रहे हैं. पर पुलिस और सरकार सोई हुई है.