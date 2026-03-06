Punjab News: कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी के खिलाफ मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का विरोध, बजवाया बैंड
Punjab News In Hindi: मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के विरोध में चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. उन्होंने विधानसभा परिसर में बैंड बजवाकर विरोध दर्ज करवाया.
पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी के विरोध में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह एक बैंड वादक के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गरीब-विरोधी और मजदूर-विरोधी मानसिकता इस बयान से उजागर हो गई है.
हरभजन सिंह ईटीओ अपने समर्थकों और बैंड से जुड़े लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा के बयान के खिलाफ पंजाब के अलग-अलग जिलों में पहले भी विरोध हो चुका है और अब यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठा रही है.
बयान पर जताई कड़ी आपत्ति
मंत्री हरभजन सिंह ने कहा, "मेरे विरोध में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, वही शब्दावली बैंड-बाजे वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई. प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान के विरोध में आज हमारी पूरी टीम और हमारे बैंड से जुड़े साथी, जिन्होंने पहले भी पंजाब के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं."
अपने परिवार और पेशे पर जताया गर्व
उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बैंड वाले का बेटा होने पर गर्व है. मैं एक बैंड वाले का बेटा होकर आज अरविंद केजरीवाल और सरदार भगवंत सिंह मान की सोच के कारण कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचा हूं. कांग्रेस की जो घटिया मानसिकता है, जो दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, मेहनतकश (किरती) विरोधी और गरीब विरोधी है. वह इस बयान के जरिए साफ नजर आई है."
उन्होंने आगे कहा, "आज हमारे साथी विधानसभा के अंदर भी विरोध करने पहुंचे हैं. प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान का पूरे पंजाब में विरोध हो चुका है और यह विरोध आगे भी लगातार जारी रहेगा. हम विधानसभा के बाहर भी विरोध कर रहे हैं और अंदर भी करेंगे. प्रताप सिंह बाजवा को हम इस मुद्दे पर छोड़ने वाले नहीं हैं."
कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप
हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, 6 फरवरी को जडियाला में कांग्रेस की जो रैली हुई थी, उसी दौरान यह शब्द इस्तेमाल किए गए थे. यह बयान कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा. मैं लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 17वीं विधानसभा में दलित, मजदूर, मेहनतकश और गरीब लोग कांग्रेस को पंजाब से पूरी तरह बाहर कर दें."
