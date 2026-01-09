Punjab: विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई! नगर निगम का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2.72 लाख बरामद
Punjab News: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने जालंधर नगर निगम के क्लर्क करुण धीर को 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी के घर की तलाशी के दौरान 2.72 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की है.
Punjab News: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर नगर निगम की जल आपूर्ति और सीवरेज शाखा में तैनात क्लर्क करुण धीर को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी के घर की तलाशी के दौरान विजिलेंस टीम ने 2.72 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
सीवरेज कनेक्शन काटने की धमकी दी
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो की जालंधर टीम ने जालंधर नगर निगम की जल आपूर्ति और सीवरेज शाखा में तैनात क्लर्क करुण धीर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया. आरोपी को जालंधर के राम नगर के रहने वाले व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता पिछले 15 महीनों से जालंधर के दोआबा चौक के पास एक बार चला रहा है. शिकायत के मुताबिक, आरोपी, करुण धीर, शिकायतकर्ता के परिसर पर पहुंचा और उस पर गैर-कानूनी पानी के कनेक्शन का उपयोग करने और सीवरेज सिस्टम में गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाया. इन बहानों के तहत, उसने पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने की धमकी दी.
आरोपी ने कनेक्शन न काटने के बदले मांगे पैसे
शिकायतकर्ता ने आरोपी को बताया कि उसका कनेक्शन लगभग 15 सालों से वैध था, लेकिन आरोपी क्लर्क उसे धमकियां देता रहा और डराता रहा. आरोपी ने कनेक्शन न काटने के बदले ₹2,000 की रिश्वत की मांग की. परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई.
प्रवक्ता के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बातचीत को दोषी द्वारा रिश्वतखोरी के सबूत के रूप में रिकॉर्ड किया. शिकायत की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी, करुण धीर, नियमित रूप से छोटे कामों के लिए लोगों से रिश्वत लेता था.
