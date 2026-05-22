हत्या या आत्महत्या? लुधियाना में 24 साल की महिला का पंखे से लटका मिला शव, मायके पक्ष ने लगाए आरोप

Punjab Woman Death: पंजाब के लुधियाना के टिब्बा रोड स्थित गुलाबी बाग इलाके में एक 24 साल की विवाहिता महिला की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई है. महिला का लाश उसके घर के अंदर छत के पंखे से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान आरती कुमारी के रूप में हुई है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाएं हैं, जबकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं. सूचना मिलने पर टिब्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शादी के बाद से तनाव का आरोप

मृतक के भाई तेजू ने बताया कि आरती की शादी करीब एक साल पहले 14 अप्रैल 2025 को गुलाबी बाग के रहने वाले जतिन से हुई थी. उन्होंने कहा कि बीती रात करीब 9 बजे उसके जीजा के एक दोस्त का फोन आया, जिसने कहा कि “आपकी बहन ने आत्महत्या कर ली है. यह सुनते ही जब परिवार मौके पर पहुंचे तो आरती का शव घर में पड़ा मिला.

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परिवार का आरोप है कि आरती की हत्या करके उसके शव को पंखे से लटकाया गया ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे. मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही आरती को ससुराल वालों द्वारा तंग-परेशान किया जाता था. उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों वाला है और हर पहलू से जांच की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा. फिलहाल पुलिस परिवार और ससुराल पक्ष दोनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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