Punjab: चोरी करते नौजवान को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर भीड़ ने नंगा कर खंभे से बांधकर पीटा

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के फील्ड गंज की काशिराम गली में लोगों ने एक युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी से नशीले पदार्थ, मोबाइल की लीड और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. चोर से बरामद मोबाइल फोन रीसेट किया गया था. शुरुआत में चोर ने दावा किया कि यह उसका नहीं है. कुछ देर बाद, उसने माना कि यह उसका है, लेकिन उसके पास सिम कार्ड नहीं था.

ठंड में एक खंभे से नंगा बांध दिया

लोगों ने युवक को उस समय पकड़ा जब वह इलाके में एक ऑटो-रिक्शा में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था. लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसे कड़ाके की ठंड में एक खंभे से नंगा बांध दिया. चोर ठंड से कांप रहा था. स्थानीय निवासियों ने बताया कि दोषी घरों के बाहर खड़ी कारों से सामान चोरी करता है.

लोगों ने चोर से काफी सामान बरामद

लोगों ने चोर से एक प्लेयर, चाबियों का सेट और अन्य सामान भी बरामद किया है. निवासियों का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी कैमरों ने चोर की हर हरकत को कैद कर लिया है. जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि इलाके में अक्सर चोरियां हो रही हैं. एक युवक को ऑटो-रिक्शा का ताला तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. उससे नशीली गोलियां और अन्य सामान बरामद किया गया. निवासियों ने चोर को खंभे से रोक दिया.

पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया

लोगों ने चोर की वीडियो भी बनाई और उसे चेतावनी दी कि अगर कोई और चोर इलाके में दाखिल होता है तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा. फिर निवासियों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया.

इस दौरान दोषी युवक ने बताया कि वह कबाड़ी का काम करता है. उसने किसी की गाड़ी से कुछ नहीं चुराया. चोर से बरामद हुए फोन के बारे में, उसने कहा कि यह उसका नहीं था. उसने बताया कि विजय कबाड़ी नाम के एक दुकानदार के पास उसका सिम कार्ड था.