Punjab News: पंजाब से एक दुखद खबर सामने आ रही है. एक और मशहूर बॉडी बिल्डर की मौत की खबर सामने आ रही है. युवा बॉडी बिल्डर सुखवीर सिंह लुधियाना का रहने वाला था, जिसकी लिफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बलाचौर का रहने वाला यह लड़का 28 साल का था और एक जिम भी चलाता था. इस दुखद घटना से हर कोई चौंक गया है.

प्रतियोगिता जीतने के बाद सीने में हुआ दर्द

बता दें कि सुखवीर सिंह ने रविवार को लुधियाना में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उसने पहले 150 किलोग्राम बेंच प्रेस के बाद 350 किलोग्राम का डेडलिफ्ट मुकाबला भी जीता, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ. दर्द ज्यादा होने के कारण वह अपनी कार में आराम करने के लिए बैठने लगा तो गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने पंजाब के फिटनेस समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है, खासकर तब जब कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना सुनने को मिली थी.





पहले भी ऐसी घटना सामने आई

यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भारत के मशहूर बॉडी बिल्डिंग और अभिनेता वीरेंद्र सिंह घुम्मन का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. जालंधर के रहने वाले घुम्मन 53 साल के थे, जिनका अमृतसर में कंधे का इलाज हुआ था. वह एक पेशेवर बॉडी बिल्डर और अभिनेता थे. घुम्मन ने टाइगर 3 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम किया था. वह मिस्टर इंडिया विजेता भी थे.

