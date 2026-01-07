हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: अलमारी में मिला महिला वकील का शव, मां बोली- सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की हत्या

Punjab: अलमारी में मिला महिला वकील का शव, मां बोली- सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की हत्या

Ludhiana News: लुधियाना में 25 साल की लड़की की मौत ने रहस्य पैदा कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसकी मां ने आरोप लगाया है कि यह सुसाइड नहीं हत्या है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Suicide News: पंजाब के लुधियाना में एक वकील लड़की ने आत्महत्या कर ली. उसकी अलमारी से एक सुसाइड नोट भी मिला है. दूसरी ओर लड़की की मां ने आरोप लगाया कि सुसाइड नोट पर लिखावट उसकी बेटी की नहीं है. मां का कहना है कि उसकी बेटी की सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की है.

लड़की को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया

बता दें कि दूसरी ओर सहेली का कहना है कि लड़की काफी समय से बीमार थी. अचानक उसे उल्टी होने लगी और फिर वह चक्कर खाकर नीचे गिर गई. इसके बाद उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डीएमसी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. उसकी अलमारी से सुसाइड नोट भी मिला है. पुलिस ने मंगलवार को शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. इस दौरान मृतका की सहेली बीमारी और सुसाइड नोट दोनों का हवाला दे रही है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

सुसाइड नोट में लिखा था ,“मैं अपने आप से तंग थी, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी. मैं अक्सर बीमार रहती थी. मेरे घर वाले भी मुझे तंग करते थे, जिस कारण मैंने यह कदम उठाया. यहां किसी को भी तंग न किया जाए. सभी मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मैं खुद ही जीना नहीं चाहती थी.”

सहेली ने कहा- दिलजोत के डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या थी

लुधियाना की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में 25 साल की एडवोकेट दिलजोत शर्मा किराए पर कमरा लेकर रह रही थी. वह मूल रूप से मानसा के रल्ला गांव की निवासी है. दिलजोत के साथ ही उसकी एक सहेली, रविंदर कौर भी रहती थी. रविंदर कौर ने बताया कि वह एक टीचर है और तीसरी क्लास से 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है.

दिलजोत काफी समय से बीमार थी. उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या थी. रविंदर कौर ने बताया कि अस्पताल वालों ने दिलजोत के मेडिकल डॉक्यूमेंट मांगे थे. जब वह उसकी अलमारी में से डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी, तब वहां से एक सुसाइड नोट मिला. इसके बाद उसने पुलिस को इस बारे में सूचित किया.

मेरी बेटी की लिखावट नहीं- मृतका की मां

मृतका दिलजोत की मां बीरपाल कौर ने कहा कि सहेली रविंदर कौर ने जो सुसाइड नोट दिखाया है, उसकी जांच की जाए. यह लिखावट मेरी बेटी की नहीं है. मैं बहुत मेहनत करके उसे वकालत करवाई थी. रविंदर कौर करीब 3 साल पहले हमारे घर आई थी. उस वक्त भी मैंने उसे अपने घर से भगाया था.

रविंदर ने मेरी बेटी को मारा- मां

मां ने कहा कि मैंने अपनी बेटी से भी कहा था कि तू इन गलत लोगों की बातों में न आना. ये लोग तुझे डराते रहेंगे और नोच-नोच कर खा जाएंगे. इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तेरे भाई को मार देंगे. उसने आरोप लगाया कि मेरी बेटी की हत्या की गई है. रविंदर कौर ने अपने साथी जगदीश के साथ मिलकर मेरी बेटी को मारा है.

Published at : 07 Jan 2026 01:08 PM (IST)
