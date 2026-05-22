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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Accident News: कोर्ट से लौट रही महिला वकील को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा

Punjab Accident News: कोर्ट से लौट रही महिला वकील को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा

Ludhiana Road Accident: पंजाब के लुधियाना में जिला अदालत से लौट रही युवा वकील शिवानी की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद आरोपी महिला चालक अस्पताल से फरार हो गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 04:47 PM (IST)
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Ludhiana Advocate Shivani Death: पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां युवा वकील शिवानी की मौत हो गई. शिवानी अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी और भविष्य में जज बनने की तैयारी कर रही थी. यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह जिला अदालत से अपने एक्टिवा पर घर वापस लौट रही थी. हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसने हादसे की भयावह तस्वीर दिखा दी.

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आरोपी महिला चालक मौके से अस्पताल पहुंची, लेकिन बाद में वहां से फरार हो गई. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

जानकारी के मुताबिक, हादसा पीएयू के पास लज विकास क्लब कट यानी सागू चौक के नजदीक हुआ. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार स्लेटी रंग की होंडा अमेज कार (नंबर पीबी-91-ई-9666) ने लापरवाही से मोड़ लेते हुए शिवानी की एक्टिवा (नंबर पीबी-08-डीआर-2652) को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिवानी सड़क पर गिर गई और करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई.

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अस्पताल पहुंचकर फरार हुई आरोपी महिला

मृतका के जीजा सुमित बवेजा ने बताया कि वह किसी काम के लिए फिरोज गांधी मार्केट गए थे और उसी रास्ते से लौट रहे थे. उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी. सुमित ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद कार चला रही औरत और उसके साथ मौजूद एक व्यक्ति बाहर निकले.

सुमित ने उन्हें रोका और तुरंत जख्मी शिवानी को उसी कार में डीएमसी (Dayanand Medical College and Hospital) पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद महिला ड्राइवर ने अपना नाम प्रगति धीर बताया और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गई.

परिवार की इकलौती सहारा थी शिवानी

पुलिस को दिए अपने बयान में मृतका की मां ने कहा कि उनके पति शिव चंद्र, ब्रेन हैमरेज के कारण कोमा में हैं. परिवार में दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है. छोटी बेटी शिवानी जिला अदालत में वकील के तौर पर काम करती थी और वह पूरे परिवार का खर्च उठा रही थी.

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Published at : 22 May 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Road Accident Ludhiana News PUNJAB NEWS Advocate Shivani Death
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