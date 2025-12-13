Punjab News: पंजाब में मैरिज पैलेस और बीयर बार के मालिकों और प्रबंधकों के लिए अहम खबर सामने आ रही है. लुधियाना आबकारी विभाग ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय में एक अहम बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सहायक आबकारी कमिश्नर (लुधियाना पश्चिमी रेंज) इंद्रजीत सिंह नागपाल और सहायक आबकारी कमिश्नर (लुधियाना पूर्वी रेंज) शिवानी गुप्ता ने की.

समारोह के लिए ग्राहकों को शराब नहीं दी जाएगी

बैठक में शहर के सभी मैरिज पैलेस और बीयर बार के मालिक और प्रबंधक शामिल हुए. अधिकारियों ने पंजाब के माननीय आबकारी कमिश्नर के जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. सहायक कमिश्नरों ने स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि कोई भी मैरिज पैलेस या बीयर बार अब शादियों या किसी अन्य समारोह के लिए ग्राहकों को शराब नहीं देंगे.

ग्राहक केवल अधिकृत शराब की दुकानों से ही शराब खरीदेंगे, नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी संस्थानों को विभागीय नियमों और कानूनी जरूरतों का सख्ती से पालन करना चाहिए. इसमें सही रिकॉर्ड रखना, जरूरी सत्यापन प्राप्त करना और शराब के सुरक्षित उपयोग, सेवा और भंडारण को सुनिश्चित करना शामिल है.

सहायक कमिश्नरों ने सभी से अपील की

बैठक में मैरिज पैलेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह संत सहित कई मैरिज पैलेस और बीयर बार मालिक शामिल हुए. इस मौके पर आबकारी विभाग से आबकारी अधिकारी तनुज गोयल, नवदीप सिंह, विकास भटेजा, गोपाल गेरा और आबकारी इंस्पेक्टर भी मौजूद थे. अंत में, सहायक कमिश्नरों ने सभी से अपील की कि वे शहर में होने वाले सभी समारोहों में पारदर्शिता और कानूनी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के साथ सहयोग करें.

