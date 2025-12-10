Punjab News: पंजाब के लुधियाना के श्री गुरुद्वारा फेरूमान साहिब की पार्किंग में बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. चोर पहले पार्किंग में आया और बाइक की रेकी की. इसके बाद वह गुरुद्वारे के अंदर गया, माथा टेका और फिर बाहर निकलकर बाइक का लॉक खोलकर फरार हो गया.

सीसीटीवी में कैद हुई सारी घटना

गुरुद्वारे में माथा टेकने से लेकर बाइक चोरी करने तक की यह सारी घटना सीसीटीवी में साफ नजर आ रही है. बाइक मालिक ने इस चोरी संबंधी शिकायत थाना डिवीजन नंबर 6 में दे दी है. हालांकि पुलिस ने अभी तक पर्चा दर्ज नहीं किया, लेकिन शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है.

माथा टेकने आया था बाइक मालिक सेवा सिंह

बाइक के मालिक सेवा सिंह, जो रेलवे कॉलोनी में रहता है. उन्होंने बताया कि वह हर रोज शाम को गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आता है. रविवार शाम भी वह लगभग 7 बजे अपनी बाइक गुरुद्वारे के बाहर पार्क करके अंदर गया. जब वह माथा टेककर बाहर आया तो उसकी बाइक पार्किंग में नहीं थी.

सेवा सिंह की बिनती पर प्रबंधकों ने देखी सीसीटीवी फुटेज

सेवा सिंह ने बताया कि जब उसको बाइक ना दिखी तो उसने पहले पार्किंग में हर जगह देखा. फिर उसने गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा. जब फुटेज देखी गई तो उसमें चोर का माथा टेकने से लेकर बाइक चोरी करके ले जाने तक का सारा दृश्य साफ नजर आया है. सेवा सिंह ने बताया कि उसने यह फुटेज पुलिस को भी दे दी है.

सात सेकंड में खोल दिया बाइक का लॉक

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर पहले गुरुद्वारा साहिब के अंदर परिक्रमा करता है और माथा टेकता है. इसके बाद वह सीधा पार्किंग में आता है. बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाइक के पास जाता है और जेबों चाबी निकालकर लॉक में लगा देता है. पहली चाबी से लॉक नहीं खुलता तो वह तुरंत दूसरी चाबी निकालता है और उससे लॉक खुल जाता है. यह सारी कार्रवाई सिर्फ सात सेकंड में हो जाती है.