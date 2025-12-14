Punjab News: पंजाब के लुधियाना में बीती रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने आए दो आरोपियों में से एक पुलिस की जवाबी गोलीबारी में घायल हो गया और बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

अपराधियों ने गोलीबारी कर दी

दरअसल, बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जौहरी से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने अपराधी आने वाले हैं. इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की. जैसे ही अपराधी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन अपराधियों ने गोलीबारी कर दी.

इसके बाद, पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. उसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह बताया कि वह एक जौहरी से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने आए थे और साथ ही उसने अपने साथी की पहचान भी बताई.

पुलिस ने मौके से हथियार जब्त किए

वहीं इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह ने यह बताया कि घायल आरोपी रोहिन मसीह को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने फरार आरोपी ज़ैन मसीह को ढूंढने के लिए तलाशी तेज कर दी है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने मौके से हथियार जब्त कर लिए हैं और गहराई से जांच कर रही है साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की धमकी की सूचना तुरंत दें.

