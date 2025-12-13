Punjab News: मशहूर होटल में मचा हाहाकार! कमरे से लड़की की अर्ध नग्न लाश मिली, स्टाफ के उड़े होश

Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले के एक होटल में उस समय हाहाकार मच गया, जब एक लड़की का अर्ध-नग्न शव मिला. उसके चेहरे पर चोटें थीं और उसकी नाक से खून बह रहा था, जो उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ था. पुलिस ने इस मामले के संबंध में बीती देर रात गांव मेहरबान इलाके में छापा मारा.

इलाके में रात 12:30 बजे तक पुलिस का छापा जारी रहा. पुलिस को सूचना मिली कि जिस व्यक्ति ने लड़की को मारा है वह गांव मेहरबान इलाके में गया है. पुलिस देर रात तक सेफ सिटी कैमरों की जांच करती रही.

12 दिसंबर की फुटेज की पुलिस कर रही जांच

12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से पहले जिन रास्तों से दोषी नौजवान लड़की को होटल लेकर पहुंचा उन रास्तों की पुलिस जांच कर रही है ताकि लड़की की पहचान की जा सके, जिसमें वह दोषी को कहां मिली थी, और वह रास्ते भी शामिल हैं जिनसे वह होटल के कमरे तक पहुंची.

फॉरेंसिक टीम को कुछ सुराग भी मिले हैं. उन्होंने कमरे के आसपास चादरों और बिस्तर से उंगलियों के निशान इकट्ठे किए हैं. पुलिस ने कमरे में बिस्तर से एक कटर भी बरामद किया है. लड़की के भौंह पर भी कट है.

दोपहर में एक नौजवान के साथ होटल पहुंची लड़की

होटल स्टाफ का कहना है कि लड़की दोपहर को एक नौजवान के साथ पहुंची. उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चले गए. जब शाम तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ को शक हुआ. जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें औरत का शव कमरे में अर्ध-नग्न पड़ा मिला. पुलिस मौके पर पहुंची, शव को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है.

