Punjab: नशीला पदार्थ देकर महिला से 3 लोगों ने किया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया, ऐसे जाल में फंसाया

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में एक महिला के साथ धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों की आपूर्ति, गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 महीने बाद ऋषि पाल सिंह, परजीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. आरोपियों के खिलाफ दुगरी पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 70, 351(2), और 1, 27(2) के तहत केस दर्ज किया है.

आरोपियों ने 10 प्रतिशत ब्याज पर पैसे दिए थे उधार

पीड़िता के मुताबिक, वह पहले ऋषि पाल सिंह से मिली. जब उसने वित्तीय सहायता की आवश्यकता बताई तो ऋषि पाल ने उसे परजीत सिंह से मिलाया, जिसने उसे 10 प्रतिशत ब्याज पर ₹2 लाख 70 हजार उधार दिए. महिला ने समय पर पैसे वापस कर दिए, जिससे दोषियों ने उसका विश्वास जीत लिया.

13 अगस्त 2025 को ऋषि पाल ने महिला को शनि मंदिर के पास अपने दफ्तर बुलाया, जहां परजीत सिंह और एक अज्ञात आदमी भी मौजूद थे. आरोप है कि तीनों आदमियों ने महिला के कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ मिला दिया और जब वह बेहोश थी तो उसके साथ बार-बार रेप किया. घटना के दौरान आरोपियों ने एक अश्लील वीडियो भी बनाया.

वीडियो वायरल करने की धमकी दी

होश में आने के बाद, आरोपियों ने जबरदस्ती उससे एक खाली चेक और दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए और वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश जारी है.

