Punjab: लुधियाना में मानव तस्करी! महिला ने मां से 2 लाख 10 हजार रुपए में खरीदा नवजात बच्चा

Punjab: लुधियाना में मानव तस्करी! महिला ने मां से 2 लाख 10 हजार रुपए में खरीदा नवजात बच्चा

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में नवजात बच्चे की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है. यहां एक महिला 2 लाख 10 हजार रुपये में बच्चा खरीदते हुए पकड़ी गई. पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. CMC चौक के पास लोगों ने बच्चों को बेच रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया. एक महिला एक नवजात शिशु को लेकर जा रही थी, जो लगातार रो रहा था.

पूछताछ करने पर उसके बयानों ने सभी को हैरान कर दिया. महिला ने 2 लाख 10 हजार रुपये में बच्चे को खरीदा है. पकड़ी गई महिला ने बताया कि वह खास तौर पर बच्चा खरीदने के लिए मोगा से लुधियाना आई थी. लोगों ने डिवीजन नंबर 3 की पुलिस को सूचित किया.

जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. एक BAMS डॉक्टर सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पांच अन्य को मौके पर गिरफ्तार किया गया है. उनसे पूछताछ जारी है.

पार्क में संदिग्ध गतिविधि से खुला मानव तस्करी का रैकेट

पुलिस के मुताबिक, 15 फरवरी की दोपहर को बच्चे के सभी खरीदार और बेचने वाले पार्क में इकट्ठा हुए थे. जब लोगों ने वहां संदिग्ध गतिविधि देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया. उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा. बच्चे को पकड़ी हुई महिला उसे शांत नहीं कर सकी. बच्चा नवजात था इसलिए लोगों को शक हुआ.

यह जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर और मामले की जांच की, जिससे पूरा मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने बच्चे की मां सुनीता देवी, नर्स परवीन, बीएएमएस डॉक्टर मनमीत कौर, देखभाल करने वाली रुचि और मनदीप कौर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो बच्चे को खरीदने आए थे. इनमें से नर्स आशा, आशा वर्कर पम्मा और नर्स गुरमीत कौर अभी भी फरार हैं.

नर्स के जरिए तय हुआ था सौदा

मोगा से बच्चा खरीदने के लिए लुधियाना आई महिला मनदीप कौर ने बताया कि उसकी शादी को पांच-छह साल हो गए हैं. उसके कोई बच्चे नहीं थे. उसका पति पेंटर का काम करता है. उसे बच्चा चाहिए था इसलिए उसने नर्स रुचि से बात की, जिसे वह एक दोस्त के जरिए जानती थी. नर्स रुचि पूरे लेनदेन में बिचौलिया थी.

महिला के मुताबिक, नर्स ने उसे भरोसा दिलाया था कि कानूनी कागजात पूरा होने के बाद बच्चा उसे सौंप दिया जाएगा. वह इस काम के लिए उस दोपहर लुधियाना पहुंची थी, लेकिन बच्चे के रोने और महिला के संदिग्ध व्यवहार के कारण लोगों ने उसे घेर लिया और पुलिस को सूचित किया.

Published at : 17 Feb 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
Embed widget