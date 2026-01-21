Punjab: लुधियाना में पड़ोसी की घिनौनी करतूत! दिन भर बंधक बनाकर नाबालिग लड़की से किया रेप

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के हैबोवाल इलाके के गोपाल नगर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पिछले दिन एक नौजवान ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर में बंधक बना लिया और दिन भर उसके साथ हैवानियत करता रहा. पुलिस ने पीड़िता को दोषी के चंगुल से बचाकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर को जब नाबालिग लड़की घर के बाहर थी, उस वक्त दोषी नौजवान ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया. इसके बाद दोषी ने तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया. काफी समय तक जब लड़की घर नहीं वापस आई तो परिवार ने उसकी खोज शुरू की. शक होने पर जब पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया गया तो उसने गेट नहीं खोला, जिससे परिवार का शक पक्के यकीन में बदल गया.

मोहल्ले में भारी हंगामा, पुलिस ने दरवाजा खुलवाया

घटना की खबर फैलने के साथ ही गोपाल नगर में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मोहल्ले वासियों ने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन दोषी टस से मस नहीं हुआ. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया.

मौके पर पहुंची पी.सी.आर. टीम ने कठोर मेहनत और सख्ती से दोषी के घर का दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलने पर पता चला कि नाबालिग लड़की बहुत डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है. पुलिस ने तुरंत लड़की को उस जगह से बाहर निकाला.

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया

पुलिस ने रेस्क्यू के तुरंत बाद पीड़िता को सिविल अस्पताल भेजा, जहां उसका मेडिकल करवाया गया. पुलिस ने दोषी नौजवान को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हैबोवाल पुलिस ने पीड़िता के पारिवारिक सदस्यों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं.

पारिवारिक बयानों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

इस मामले में थाना हैबोवाल के जांच अधिकारी ने कहा कि हमें सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेज दी गई थी. बच्ची को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है. पारिवारिक बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.