Punjab: लुधियाना में 40 साल की मजदूर महिला पर एसिड अटैक, बाइक सवार ने पास बुलाकर फेंका

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना के दुगरी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी है. एक अज्ञात व्यक्ति ने लेबर का काम करने वाली 40 साल की महिला पर तेजाब फेंक दिया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया. महिला की आंखें और चेहरा बुरी तरह जल गए. डॉक्टरों ने जांच के लिए महिला के कपड़े जब्त कर लिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, 40 साल की पीड़िता सावित्री दुगरी इलाके के गुरु ज्ञान विहार में दोपहर का खाना खाने आई थी. एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया. चश्मदीदों का कहना है कि आरोपी ने सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी और हेलमेट पहनी हुई थी.

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सावित्री को अपने पास बुलाया. जैसे ही वह पास आई उसने बोतल से तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया और तुरंत भाग गया. महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली बताई गई है.

संभलने का मौका नहीं मिला – चश्मदीद

चश्मदीद लज्जा वती ने कहा कि हमला अचानक था और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. सावित्री हमारी बुआ लगती है. हम सभी लेबर का काम करते हैं. वह कई सालों से लुधियाना में रह रही है. उसके तीन बच्चे हैं. भतीजी निशा ने बताया कि वह और उसकी मौसी दोनों काम कर रही थीं. उस समय मिक्सर मशीन में मसाला तैयार किया जा रहा था.

लोगों ने घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल

हम दोनों खाना खाने के बारे में बात कर रहे थे. फिर आरोपी सावित्री नाम की बाइक पर आया और तुरंत उस पर तेजाब डालकर भाग गया. घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए. अस्पताल प्रशासन अब संबंधित पुलिस स्टेशन को एक पत्र भेजकर मामले की जानकारी देगा.

