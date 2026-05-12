लुधियाना में रिटायर्ड फौजी ने बेटे को सड़कों पर दौड़ाकर मारी गोली... बाद में खुद भी निगला ज़हर

Ludhiana Family Dispute: पंजाब के लुधियाना में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. यहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही इकलौते बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके कुछ ही समय बाद आरोपी पिता खुद भी जहर खाकर जान दे दी. इस घटना से इलाके में दहशत और सदमे का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, पिता-पुत्र के बीच काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो हाल में और बढ़ ज्यादा गया था. इस विवाद का मुख्य कारण पिता की दोबारा शादी करने की इच्छा और बेटे का उसका विरोध करना था.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना रविवार रात 9 बजे के करीब लुधियाना के न्यू अगर नगर इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि पिता सुरिंदर सिंह और बेटे गुरशरण सिंह के बीच रात 8:30 बजे के करीब काफी देर तक बहस शुरू हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सुरिंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर डबल बैरल बंदूक निकाल ली और गोली चला दी.

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पहली गोली बेटे की बांह में लगी, जिसके बाद वह जान बचाकर घर से बाहर भागा और मदद के लिए चीखने लगा. भागते समय वह चीख रहा था, "मेरी मदद करो, मेरा बाप मुझे मार देगा, वह गोली चला रहा है." लेकिन पिता ने उसका पीछा किया और सड़क पर दो और गोलियां मार दीं, जिससे गुरशरण सिंह की मौत हो गई. इतना ही नहीं, बाद में सुरिंदर सिंह घर लौटे और कुछ ही मिनटों में उन्होंने सल्फा (जहर) निगल लिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई.

लंबे समय से चल रहा था विवाद

गुरशरण सिंह ड्राइवर का काम करता था और अविवाहित था. उसकी दोनों बहनें विदेश में रहती हैं, जबकि उनकी मां की मौत करीब पांच साल पहले हो चुका था. स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार में पिछले तीन सालों से तनाव चल रहा था. पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद एक महिला के संपर्क में थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बेटा इसका विरोध करता था.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे. पड़ोसियों ने खूनी दृश्य देखा और पुलिस को सूचित किया. जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

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