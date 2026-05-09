Punjab News: कर्ज के बोझ ने ले ली व्यापारी की जान! लुधियाना में कपड़ा कारोबारी ने की आत्महत्या

Ludhiana Suicide Case: पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला घटना सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि व्यापारी कर्ज और लेनदारों के दबाव से परेशान था. उसने अपने घर में छत के पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब वह अपनी बेटी को ट्यूशन लेने नहीं पहुंचा.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सन्नी कुमार चावला के रूप में हुई है, जो प्रताप सिंह चौक पर "वन डे कलेक्शन" नाम से एक रेडीमेड कपड़ों का शोरूम चलाता था. फिलहाल जांच में पारिवारिक परेशानी या नशे की लत जैसी कोई बात सामने नहीं आई है.

बेटी के फोन का नहीं मिला जवाब

मृतक के भाई बृजमोहन चावला ने कहा कि सन्नी वीरवार शाम 4 बजे के करीब अपनी 14 साल की बेटी को ट्यूशन पर छोड़कर आया था. उसे शाम 6 बजे बेटी को लेने जाना था, लेकिन जब वह नहीं पहुंचा तो बेटी ने उसे फोन किया.

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फोन का जवाब न मिलने पर सन्नी की पत्नी ने पड़ोसियों को फोन किया और उन्हें घर जाकर देखने के लिए कहा. जब पड़ोसी घर पहुंचे तो उन्हें मेन दरवाजा खुला मिला और सन्नी का लाश पंखे से चुन्नी के सहारे लटका हुआ मिला.

कर्ज के दबाव में टूट गया व्यापारी

पारिवारिक सदस्यों के अनुसार, सन्नी पर बाजार के लोगों का लाखों रुपये का कर्ज था. लेनदार उस पर लगातार पैसे वापस करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा था.

घटना की सूचना मिलने के बाद एएसआई गुरमीत सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज लिया. पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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