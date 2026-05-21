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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLudhiana News: 12 साल की नौकरी के बाद बदली ड्यूटी, तनाव में कर्मचारी ने खा ली जहरीली गोलियां

Ludhiana News: 12 साल की नौकरी के बाद बदली ड्यूटी, तनाव में कर्मचारी ने खा ली जहरीली गोलियां

Ludhiana Incident: लुधियाना सिविल अस्पताल के क्लास-4 कर्मचारी ने ड्यूटी शिफ्ट बदलाव से परेशान होकर नशीली गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 11:53 AM (IST)
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Punjab Employee Suicide Attempt Case: पंजाब के लुधियाना में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां सिविल अस्पताल में काम करने वाले एक क्लास-4 कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी में बदलाव से परेशान होकर एक भयानक कदम उठा लिया है. शिफ्ट से परेशान होकर कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की.

घटना के तुरंत बाद उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, जहां उनको भर्ती कराया गया. घटना के बाद परिवार और अस्पताल में हड़कंप मच गया. डॉक्टरों की टीम फिलहाल उनका इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

12 साल की नौकरी, अचानक ड्यूटी बदलने से तनाव

कर्मचारी की पहचान संतोष के रूप में हुई है. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, संतोष पिछले 12 सालों से एक मेडिसिन डिपार्टमेंट (फार्मास्युटिकल डीलर/मेडिकल स्टोर) में क्लास-4 कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था.

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वह अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित था, लंबे समय की वफादारी से काम करने के बावजूद उनकी ड्यूटी हाल ही में बदल दी गई थी. इस बदलाव के कारण वह काफी परेशान रहने लगा और मानसिक तनाव में आ गया. परिवार का कहना है कि अगर समस्या को बातचीत से सुलझाया जाता तो यह स्थिति नहीं बनती.

ड्यूटी के दौरान उठाया खतरनाक कदम

घटना वाले दिन संतोष आम दिनों की तरह काम पर गया था. सुबह करीब 11:30 बजे उनके परिवार का फोन आया कि संतोष ने ड्यूटी के दौरान कोई जहरीली गोलियां खा ली हैं और वह बेहोश हो गया है.

यह सुनकर परिवार तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गया. संतोष अपने घर में पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है. घटना के बाद परिवार में डर और चिंता का माहौल है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्यूटी बदलाव के पीछे क्या कारण था.

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Published at : 21 May 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Ludhiana Hospital Incident Suicide Attempt Case
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