हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLudhiana: पेट्रोल पंप पर UPI को लेकर बवाल! कर्मियों ने पति-पत्नी को मारा, बच्ची को जमीन पर गिराया

Ludhiana: पेट्रोल पंप पर UPI को लेकर बवाल! कर्मियों ने पति-पत्नी को मारा, बच्ची को जमीन पर गिराया

Ludhiana News: लुधियाना में स्थित एक पेट्रोल पंप से चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां पेट्रोल भरवाने आए एक जोड़े के साथ पंप के कर्मचारी ने मारपीट और गाली -गलौज की. जानिए पूरा मामला.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 01:26 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के लुधियाना के गुरु अर्जुन देव नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर खूब हंगामा कटा. यहां पेट्रोल भरवाने आए एक जोड़े के साथ पेट्रोल पंप कर्मी ने मारपीट और गाली-गलौज की. ग्राहक दंपति ने 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और पैसे यूपीआई कर दिए. जब पंप कर्मी ने पैसे मांगे तो ग्राहक ने कहा कि पैसे यूपीआई कर दिए हैं. यह बात सुनते ही कर्मी ने गालियां देनी शुरू कर दीं और साथ ही मारपीट भी करने लगा. जब उस व्यक्ति की पत्नी उसे बचाने आई तो एक और महिला कर्मी ने पत्नी के साथ भी मारपीट की और धक्का मारा. यह सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

ऑनलाइन भुगतान पर कर्मी भड़का

पीड़ित नवजोत कौर ने बताया कि वह टिब्बा रोड की रहने वाली है. वह अपने पति के साथ पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आई थी. उसके पति ने तेल के पैसे ऑनलाइन भुगतान कर दिए, जिस कारण गुस्से में आकर पेट्रोल पंप के कर्मी ने उसके साथ गालियां निकालीं.

पति को मारे धक्के, बच्ची को भी जमीन पर गिराया

नवजोत कौर ने बताया कि जब उसके पति ने इस बात का विरोध किया तो पंप कर्मी ने उसे धक्के मारकर मारपीट करनी शुरू कर दी. जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे आई तो एक और महिला पंप कर्मी ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया. उसकी गोद में उसकी 3 साल की बेटी थी, जो भी गिर गई. मौके पर शोर मचाने पर आरोप है कि पंप के मैनेजर ने आरोपियों को छिपा दिया.

पंप कर्मी के नशे में होने का आरोप

पीड़ित महिला ने कहा कि पेट्रोल पंप के मैनेजर के पास पहले भी कई लोग इन कर्मचारियों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसने आरोप लगाया कि दोनों पंप कर्मी आपराधिक सोच वाले हैं और आरोपी कर्मी ने शराब भी पी हुई थी. पीड़ित दंपति ने सिविल अस्पताल से मेडिकल करवा लिया है और अब संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे.

पंप कर्मी ने शराब नहीं पी थी- मैनेजर

पेट्रोल पंप के मैनेजर राकेश ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से धक्का-मुक्की हुई है. पहले ग्राहक ने नकद भुगतान की बात की थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन भुगतान कर दिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा. मामले को सुलझाया जा रहा है और पंप कर्मी ने शराब नहीं पी थी.

Published at : 29 Dec 2025 01:26 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
