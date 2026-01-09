Punjab News: पंजाब के लुधियाना के एकम नगर से एक मामला सामने आया है. यहां एक 23 साल के विवाहित व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की के घर पर हमला कर दिया, क्योंकि उसने उससे दोस्ती करने से इनकार कर दिया था. आरोपियों ने न केवल लड़की पर हमला किया बल्कि घर पर ईंटें-पत्थर भी फेंके. यह सारी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

मैसेज भेजकर करता था परेशान शख्स

जानकारी के मुताबिक, दोषी लड़के कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजकर लड़की को परेशान कर रहा था. वह उस पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था. जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने उसके घर पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़के अपने चार-पांच दोस्तों के साथ बाइक पर आता है. इन लड़कों ने घर के बाहर हंगामा किया और लोहे के गेट की तोड़फोड़ की.

पीड़िता ने बयान में क्या कहा?

पीड़िता के बयान में कहा गया है, "वह लड़का मुझे लंबे समय से मैसेज के जरिए परेशान कर रहा था. जब मैंने इस बारे में उसके परिवार से शिकायत की तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी. वह अपनी पत्नी और दोस्तों को अपने साथ ले आया और मेरे साथ मारपीट की. वह विवाहित है, फिर भी वह मुझ पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था."

पीड़िता की मां ने कहा कि वह लड़का 4-5 गुंडे लेकर आया. मेरी बेटी सिर्फ 14 साल की है. उन्होंने पहले मेरी बेटी को बाहर बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने हमारे घर पर ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया. हम प्रशासन से सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग करते हैं.

सभी दोषी मौके से भाग गए

घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमलावरों को निडर होकर पत्थरबाजी करते हुए दिखाया गया है. पत्थरबाजी करके घर के बाहर ईंटों का ढेर लग गया. अपराध करने के बाद, सभी दोषी मौके से भाग गए. पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर रही है.