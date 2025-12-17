Punjab: लोगों को लगा धूप सेंक रहा है, बहुत देर तक नहीं हिला... ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत

Punjab News: पंजाब में युवाओं के बीच नशे की बढ़ती लत एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है. आए दिन नशे की ओवरडोज़ से मौत की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसा ही एक दर्दनाक मामला लुधियाना से सामने आया है, जहां एक युवक की नशे की ओवरडोज़ से मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है.

खाली प्लॉट में मिला युवक का शव

यह घटना लुधियाना के सुंदर नगर इलाके में डाबा रोड पर सामने आई. यहां एक खाली प्लॉट में दीवार के सहारे युवक का शव पड़ा मिला. शुरुआत में आसपास के लोगों को लगा कि युवक दीवार पर बैठकर धूप सेंक रहा है. लेकिन जब काफी देर तक वह हिला-डुला नहीं, तो लोगों को शक हुआ.

स्थानीय लोग जब युवक के पास पहुंचे और उसे जगाने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि युवक एक्टिवा पर वहां आया था, सड़क किनारे वाहन खड़ा किया और दीवार पर बैठ गया. उसी दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया.

हाथ में मिली सिरिंज

मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि युवक के हाथ में इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज थी. वहीं दीवार के पास नशीले पदार्थ का एक पैकेट भी पड़ा मिला. इससे साफ है कि युवक ने नशे का इंजेक्शन लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही डाबा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है. डाबा थाने की इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलवंत कौर ने बताया कि युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. युवाओं की लगातार हो रही मौतें समाज और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं.