Punjab News: पंजाब में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया था. घर, खेत, वाहन और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा था. ऐसे मुश्किल समय में पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने आगे बढ़कर पीड़ितों की मदद की थी. उन्होंने न सिर्फ राहत सामग्री और पैसे बांटे, बल्कि कई लोगों को मुफ्त ट्रैक्टर तक दिए. अब नए साल की शुरुआत में उन्होंने एक और वादा पूरा करके लोगों का दिल जीत लिया है.

कबड्डी खिलाड़ियों को मिली गाड़ियों की चाबी

मनकीरत औलख ने मानसा जिले की कबड्डी खिलाड़ियों से किए वादे को पूरा करते हुए दो बहनों कबड्डी खिलाड़ी राजनदीप शर्मा और जस्स शर्मा को मारुति स्विफ्ट कार गिफ्ट की. वहीं कबड्डी खिलाड़ी जुझार सिंह को I-20 कार दी गई. यह सभी गाड़ियां मोहाली स्थित गुरुद्वारा सिंह शहीदां में विशेष समारोह में सौंपी गईं, जहां मनकीरत अपनी टीम के साथ पहुंचे थे.

अगस्त में जब पंजाब बाढ़ से जूझ रहा था, तब कई परिवारों के घर पूरी तरह से टूट गए थे. इसी दौरान मानसा की कुछ कबड्डी खिलाड़ियों ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. वीडियो में उनका घर पूरी तरह से ढहा हुआ नजर आ रहा था. वीडियो देखने के बाद मनकीरत औलख खुद उनके इलाके पहुंचे और परिवार को घर बनाने के लिए करीब 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की. साथ ही बहनों के विवाह के मौके पर कार देने का वादा किया था, जिसे अब उन्होंने पूरा किया.

हत्याकांड के कारण टला समारोह

मनकीरत औलख 15 दिसंबर को सोहाना में होने वाले कबड्डी कप के दौरान यह कारें देने वाले थे, लेकिन कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या हो जाने के चलते कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. बाद में विशेष समारोह रखकर मनकीरत औलख और रूपा सोहाना ने खिलाड़ियों को कारें देकर सम्मानित किया.

मनकीरत औलख ने बताया कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को 100 ट्रैक्टर देने का वादा किया था, जिनमें से अब तक 51 ट्रैक्टर बांटे जा चुके हैं. 700 ट्रैक्टर बांटने की अफवाह पर उन्होंने कहा, “700 ट्रैक्टर देने हों तो मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा. मैं बस अपनी नेक कमाई का 10% सेवा में देता हूं.”

पंजाब के युवाओं के साथ खड़े हैं मनकीरत

मनकीरत औलख ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना है. वह आगे भी पंजाब के युवाओं, खिलाड़ियों और गरीब परिवारों की सहायता करते रहेंगे. उनका यह मानवीय कदम सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और लोगों का कहना है कि मनकीरत औलख ने साबित कर दिया कि असली स्टार वही है, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो.