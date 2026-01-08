Punjab News: पंजाब के मोगा जिले से आज सुबह चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इससे कुछ ही समय पहले फिरोजपुर कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसकी जांच अभी जारी है. लगातार धमकियों का आना पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

धमकी मिलते ही खाली कराया कोर्ट परिसर

जैसे ही मोगा कोर्ट प्रशासन को धमकी भरी मेल मिली, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया. वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आम लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर भेज दिया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

इसके बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया और बम स्क्वॉड की मदद से जांच शुरू की. पुलिस हर कमरे, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की सघन तलाशी ले रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह धमकी मेल अज्ञात व्यक्ति से भेजी गई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है. अधिकारियों के अनुसार धमकी की गंभीरता को देखते हुए शहर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

दिसंबर में स्कूलों को मिली थी धमकी भरी मेल

जानकारी के अनुसार, इससे पहले दिसंबर में पंजाब के कई स्कूलों को बम धमाके की मेल मिली थी. उस समय भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी स्कूल खाली करवा दिए थे और बच्चों व शिक्षकों को सुरक्षित घर भेज दिया गया था. अब कोर्ट को मिली ताजा धमकी ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

घटना के बाद लोगों में थोड़ी दहशत जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है.